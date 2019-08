Comme les Oscars, les Emmy Awards se passeront de maître de cérémonie

La 71e cérémonie des Emmy Awards aura lieu le 22 septembre 2019. — Eric Jamison/AP/SIPA

Gagner du temps et redynamiser une cérémonie en perte de vitesse. Comme les Oscars avant elle, la cérémonie des Emmy Awards, prestigieuses récompenses de la télévision américaine, se passera cette année de présentateur vedette pour animer sa 71e édition, ont annoncé mercredi les organisateurs. Elle se déroulera le 22 septembre (le 23 à 2h00 heure de Paris).

Selon le PDG de Fox Entertainment, Charlie Collier, cette décision permettra notamment à la cérémonie de consacrer plus de temps au grand nombre de séries « Si vous avez un présentateur et un numéro d’ouverture, ça représente 15 à 20 minutes », a-t-il souligné lors d’une rencontre avec des journalistes spécialisés. Il faut remonter à 2003 pour trouver une édition des Emmy Awards sans maître de cérémonie. Le cas s’était déjà produit en 1975 et 1998.

32 nominations pour « Game of Thrones »

Cette décision de se passer de présentateur pourrait aussi servir à dynamiser une cérémonie souvent jugée trop poussive et dont les audiences ont été décevantes l’an dernier. En février, les Oscars avaient eux aussi renoncer à un maître de cérémonie, le candidat retenu, Kevin Hart, ayant jeté l’éponge après la résurgence de vieux tweets homophobes. La soirée a été un succès et les courbes d’audience ont remonté de 10 %, à la grande satisfaction de l’Académie.

Pour cette édition, Game of Thrones fait la course en tête avec 32 nominations pour son ultime saison controversée – un record. Du côté des mini-séries, les fans suivront particulièrement Chernobyl. Pour ses adieux, Veep sera notamment face à Barry, Fleabag et The Marvelous Mrs Maisel. On suivra évidemment tout ça sur 20 Minutes.