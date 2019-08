«L'Amour est dans le pré» revient le 26 août sur M6. — Philippe QUAISSE / PASCO AND CO / M6

Si vous mouriez d’impatience en attendant L'Amour est dans le pré, la fin de votre calvaire est proche. L’émission de dating reviendra le lundi 26 août prochain sur M6, avec de tout nouveaux agriculteurs prêts à rencontrer l’âme sœur. Et petite nouveauté, la chaîne proposera également une deuxième partie de soirée, avec d’anciens participants, dont des stars du programme : Thierry et Véronique de la saison 9, ou encore Pierre et Frédérique de la saison 7.

« L’Amour vu du pré »

Fin août, les téléspectateurs découvriront donc la nouvelle saison de L’Amour est dans le pré en prime time, suivi d’une déclinaison du programme en deuxième partie de soirée : L’Amour vu du pré. Le principe ? Des agriculteurs issus des 13 saisons précédentes, commenteront la nouvelle saison. « Nous serons à leurs côtés lorsqu’ils découvriront les épisodes (…) L’occasion pour eux de se replonger dans leurs souvenirs, de nous faire partager leur émotion, leur regard et de revivre cette expérience extraordinaire qui a changé leur vie », explique le communiqué de presse envoyé par la chaîne. Une double dose d’amour et d’agriculteurs, de quoi ravir les fans de l’émission de dating.