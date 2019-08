Jean Tezenas du Montcel, gagnat de Ninja Warrior 2019 sur TF1 — Laurent Vu/TF1

Enfin ! Ninja Warrior, dans sa version française, a enfin un vainqueur venu à bout de la Tour des héros, l’ultime épreuve du jeu. Jean Tezenas du Montcel, pour sa quatrième participation à Ninja Warrior, l’a emporté en finale, diffusée vendredi soir sur TF1. L’ingénieur dans une chaîne de magasins de sport, 29 ans, l’a emporté grâce à un parcours réalisé en moins de 40 secondes, plus rapide que l’autre finaliste, Nicolas Cerquant, qui a lui aussi gravi la Tour. L’exploit a été suivi par 3,14 millions de téléspectateurs, soit 20,2 % de l’ensemble du public.

C’est un score en hausse pour l’émission animée par Denis Brogniart, Christophe Beaugrand et Iris Mittenaere et qui a permis à TF1 de dominer les audiences vendredi soir, devant France 2 qui rediffuser des épisodes de Candice Renoir, pour la plus grande joie de 2,31 millions de fans de la série policière.