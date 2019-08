Notre Titi Beccaro va revenir sur France 3. — BERNARD BARBEREAU / FTV

Tous les samedis, 20 Minutes vous fait revivre les moments marquants de la semaine à la télé en regroupant les informations qui vous ont fait réagir sur notre site cette semaine.

Semaine du 27 juillet au 3 août

Le retour de Titi Beccaro

Soyez soulagés, Thierry Beccaro ne va pas disparaître définitivement du petit écran. S’il tourne la page de Motus sur France 2, et rend sa place de joker dans Télématin, l’animateur fera son grand retour dans quelques semaines sur… France 3 ! L’animateur apparaîtra dans un épisode de Commissaire Magellan, aux côtés de Jacques Spiesser et Selma Kouchy. On vous donne plus de détails par ici.

Un carton pour l’arrivée du tour de France

Le carton de l’année pour France 2. Dimanche dernier, l’arrivée du tour de France sur les Champs-Elysées, a rassemblé plus de cinq millions de téléspectateurs, soit la meilleure audience de 2019 en prime time pour la chaîne. On vous raconte cet exploit télévisuel (et sportif), par ici.

Une controverse autour de « Strip-Tease » sur RMC Story

Décidément, le retour de Strip-Tease fait grincer des dents. Diffusés samedi dernier sur RMC Story, les deux premiers épisodes de la nouvelle version de l’émission, sont restés en travers de la gorge de Jean Libon et Marco Lamensch, les créateurs du programme. En colère, ils ont décidé d’adresser une mise en demeure à la présidence de RMC Story, leur interdisant de diffuser la nouvelle version de l’émission documentaire. Pourquoi ? La réponse par ici.

Un duo de candidats de « Pékin Express » patauge dans la chanson française

En voilà deux qui ne sont pas près de participer à N’oubliez pas les paroles… Jeudi soir sur M6, un binôme de Pékin Express a séché sur une épreuve musicale lors de la course infernale, un blind test. Le blocage ? Impossible pour les deux frères bûcherons de retrouver l’interprète de Comme d’habitude… Pour connaître la réponse (ça arrive les trous de mémoire), et revoir la séquence, c'est par ici que ça se passe.