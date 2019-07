Les onze personnalités participant à «Je suis une célébrité, sortez-moi de là !». — CHRISTOPHE CHEVALIN-TF1

Des conditions de vie pas facile pour les stars. Manque de sommeil, faim, inconfort… Les stars deJe suis une célébrité, sortez-moi de là, sur TF1, étaient au bout du rouleau. Certains, affamés, ont perdu du poids et ont été victimes de vertiges. Selon Télé Loisirs, les célébrités ont même menacé de quitter l’aventure après quelques jours de compétition en Afrique du Sud.

Plusieurs candidats se sont confiés. « Pendant toute l’aventure, à chaque épreuve, j’étais en hypoglycémie. J’avais les mains qui tremblaient. Si je me levais trop vite, je voyais des étoiles. C’était compliqué car pendant les épreuves, il fallait être fort physiquement et mentalement sauf que le moral après quelques jours c’est difficile. Et physiquement on était épuisé », détaille Giovanni Bonamy. Et Capucine Anav en rajoute une couche : « Le manque de nourriture a été l’une des choses les plus difficiles à gérer pour moi ».

Des rations trop petites

L’ancien boxeur Brahim Asloum a également rencontré des difficultés liées à la nourriture : « Pourtant dans ma carrière de sportif, j’ai été amené à suivre des régimes stricts où je devais perdre une dizaine de kilos pour préparer un combat. La difficulté c’était que les rations étaient très petites ». Les stars ont menacé la production de quitter le programme. Ils ont finalement réussi à obtenir « quelques trucs à grignoter ». Résultats des courses : Gérard Vivès perdu 14 kilos…