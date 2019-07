Le tour de France 2019 est arrivé dimanche 28 juillet sur les Champs-Elysées. — Zac Williams/SWpix.com/REX/SIPA

L’arrivée du Tour de France sur les Champs-Elysées a rassemblé 5,66 millions de téléspectateurs ce dimanche, soit 30,9 % de part d’audience (PDA), selon les chiffres de Médiamétrie cités par Puremédias. La meilleure audience de l’année en prime time pour France 2, qui diffusait ce final entre 20h50 et 21h20.

Il s’agit d’une diffusion en prime time exceptionnelle pour l'arrivée du Tour de France, à l’occasion des 100 ans du maillot jaune. Le précédent final en prime time du Tour date de 2013, lors des 100 ans du tour, et avait rassemblé 5,61 millions de Français, soit 27,9 % de PDA. L’année dernière, l’arrivée avait été diffusée entre 15 heures et 19h14, et a réuni 3,42 millions de personnes.