Semaine du 20 au 27 juillet

W9 s’excuse pour une séquence raciste

Non, ce n’est pas un « dérapage » en direct, puisque l’émission est montée. Et non, ce n’est pas de l’humour (personne n’a ri). W9 a dû s’excuser pour une séquence raciste dans Un dîner presque parfait lors duquel les convives ont cru bon d’imiter l’accent chinois. Heureusement que le ridicule et la mauvaise cuisine ne tuent pas. Toute l'affaire en détails, ici.

W9 tient à présenter ses excuses à toutes les personnes qui ont pu être gênées ou choquées par l’épisode #UDPP diffusé mardi 23 juillet.

La chaîne prend les mesures nécessaires pour que cette séquence ne soit plus jamais diffusée. — W9 (@W9) July 25, 2019

Les Bronzés font encore un carton d’audience, et c’est bien normal

TF1 rediffusait (encore) Les Bronzés, suivi du dernier volet de la trilogie La 7e Compagnie. Et vous savez quoi ? Vous avez (encore) regardé en masse. Pourquoi ? Parce que vous aimez revoir les mêmes films encore et encore (et encore). C’est la science cognitive et le marketing qui le disent, alors c’est que ça doit être sérieux. Vivement Noël pour revoir Le Père Noël est une ordure. On vous explique tout ça, ici.

Pékin Express surprend encore ses candidats

Aïe, ouille, et ouin-ouin. Pékin Express sur la route des 50 ans volcans au Guatemala continue et le voyage n’est évidemment pas de tout repos pour les candidats. Entre une séance de tape-cul sur une route affreuse et des épreuves inattendues et inédites, cette saison américaine surprend téléspectateurs (toujours nombreux) et binômes d’aventuriers. Avec cet épisode 2, l’écrémage continue. Nos chouchous sont déjà partis d’ailleurs. Faut pas s’attacher avec Pékin Express… On vous raconte tout l'épisode, ici.

Une ex-Miss France signe pour Danse avec les stars

Linda Hardy a dit oui. Pas à Johnny, mais à TF1. L’ex-Miss France, qui a un rôle dans le feuilleton Demain nous appartient, fera son retour en prime-time dans le programme Danse avec les stars lors de la prochaine saison. Espérons pour elle que ça se passera mieux que son expérience aux côtés de Thierry Ardisson dans Tout le monde en parle, dont on a pas mal parlé cette année pour les 20 ans du programme culte.

B.C.