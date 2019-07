Le deuxième épisode de la saison 12 du jeu d’aventure «Pékin Express» était diffusé ce jeudi sur M6, et a rassemblé 2,48 millions de téléspectateurs. L’émission animée par Stéphane Rotenberg a ainsi recueilli 14,9 % de part d’audience (PDA), juste derrière Les Bronzés, suivi par 3,23 millions de téléspectateurs sur TF1.

Ce deuxième épisode, qui a notamment fait passer les candidats par une route chaotique, était plein de suspense. Les binômes avaient trois jours pour parcourir 550 kilomètres et se rendre de Coban à San Felipe de Mara. 20 Minutes fait le point sur ce qu’il faut retenir.

Farniente pour les ex-Miss

Avant de partir, chaque équipe a tiré une enveloppe contenant une pièce de monnaie. Ils avaient pour mission de se rendre au marché de Coban et d’y trouver une pièce identique, avec la même année de fabrication, avant de rejoindre l’animateur à la sortie de la ville. La première équipe qui y parviendrait serait qualifiée d’office et pourrait se reposer au lieu de réaliser l’épreuve.

La compétition a été rude, mais ce sont finalement Kleofina et Julia, les anciennes Miss, qui sont arrivées en tête. Elles ont donc pu échapper à l’épreuve de trois jours, et profiter de leur séjour dans un bel hôtel, entre baignades et cocktails.

Le duo père-fils éliminé pour de bon

Patrice et Benjamin, le père et le fils du Nord à la vanne facile, pensaient être éliminés la semaine dernière. Mais Stéphane Rotenberg les avait réintégrés à la course. Ils devaient absolument terminer troisièmes de la course du jour pour continuer l’aventure, sans se faire repérer par les autres binômes. Ils ont lutté pendant l’épreuve des pièces, mais ont réussi à rester hors de vue, avant de repartir en auto-stop.

Une fois les binômes revenus du marché, l’animateur leur a dévoilé que Patrice et Benjamin étaient toujours là, et leur a annoncé qu’il fallait les toucher pour les éliminer pour de bon. Les candidats officiels étaient donc ultra-vigilants pendant tout leur voyage, espérant les trouver. La nuit tombée, le père et le fils ont expliqué à leurs hôtes qu’ils devaient voyager sans être vus. La famille leur a donc prêté des vêtements de femme et les a maquillés pour les rendre méconnaissables le lendemain. Mais le duo n’est pas parvenu à arriver dans les trois premiers, et a donc été éliminé pour de bon.

Aventures chez l’habitant

Tous les binômes, à l’exception de Kleofina et Julia, ont dû se faire héberger chez l’habitant pour la nuit. Laetitia, qui avait hérité avec sa sœur Aurélie du téléphone, a pu parler à ses deux enfants de 1 à 6 ans. Elle était encore en larmes lorsqu’elle a confié que c’était la première fois qu’elle les laissait.

Lors de la deuxième nuit, Fabrice a lui été séduit par son hôte, une Miss Flores très sportive. Pendant ce temps, d’autres binômes faisaient la fête avec leurs hôtes.

Steve et Martine remportent l’épreuve d’immunité

Briac et Fabrice, Jade et Fabienne et Steve et Martine sont arrivés les premiers le deuxième jour, et ont donc pu participer à l’épreuve d’immunité à Tikal. Ils devaient reconstruire un temple maya avec des pièces géantes pendant que leur binôme portait le modèle. La mère de famille de 58 ans et son coach sportif ont remporté le jeu, et étaient donc qualifiés d’office pour l’étape suivante.

Heureusement pour Martine : celle-ci avait de plus en plus mal à la cheville, où elle s’était blessée dans le premier épisode. Un médecin lui a donc posé une attelle.

Ce sont finalement Laetitia et Aurélie qui sont arrivées les premières à Castillo de San Felipe, et ont remporté l’étape. Elles étaient suivies de Fabrice/Briac et Steve/Martine et ont gagné l’amulette d’une valeur de 10.000 euros.

M.L.