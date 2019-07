Les huit binômes de la saison 12 de «Pékin Express» — Patrick ROBERT/M6

La fameuse « route des 50 volcans » de la nouvelle saison de Pékin Express n’est, évidemment, pas de tout repos. Sinon, c’est pas drôle. Mais dans l’épisode de jeudi soir, le second de l’été, les candidats vont faire la connaissance d’une route particulièrement chaotique.

Inégaux devant l’épreuve en fonction du moyen de transport choisi, ils seront logés à la même enseigne du tape-cul dans une séquence que 20 Minutes vous propose de découvrir.

Dents, nichons… Souffrance à tous les étages

Steve et Martine, le coach et son élève, « en ont encore les dents qui tremblent », une autre aventurière affirme avoir perdu « deux nichons et un coccyx » dans la bataille.

Pour savoir si, finalement, tout le monde est arrivé entier à bon port, il faudra attendre jeudi soir.