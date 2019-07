C’est la déception pour TF1 qui misait sur le troisième épisode de Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Son émission de téléréalité, présentée par Christophe Dechavanne et Laurence Boccolini, a été suivie ce mercredi par 2,41 millions de téléspectateurs, selon les chiffres de Médiamétrie relayés par Puremédias. Des audiences en baisse.

La semaine dernière, l’émission avait en effet été regardée par 2,61 millions de personnes. Ce mercredi, l’épisode a été marqué par l’élimination d'Alexandra Rosenfeld et par le duel entre Capucine Anav, l’animatrice et chroniqueuse de télévision, et Candice Pascal, la danseuse.

Onze personnalités sont en lice cette année et mobilisées pour remporter des gains au profit d’associations caritatives.

L.B.