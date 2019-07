Tous les samedis, 20 Minutes vous fait revivre les moments marquants de la semaine à la télé en regroupant les informations qui vous ont fait réagir cette semaine.

Semaine du 20 au 27 juillet

Le grand retour de « Pékin Express »

La 12e saison de Pékin Express a emmené ses huit binômes de candidats et candidates sur « La route des 50 volcans ». Guatemala, Costa Rica et Colombie sont au programme de l’aventure cette année. Si vous avez manqué le premier épisode diffusé ce jeudi sur M6, retrouvez le résumé par ici.

Laurence Saillet, porte-parole des Républicains, débarque dans « Balance ton Post »

« Une page qui se tourne, un chapitre de ma vie qui s’ouvre… » On a vu des reconversions à 180° mais celle de Laurence Saillet, porte-parole des Républicains, risque de faire parler. En effet, elle démissionne de ses fonctions et devient chroniqueuse pour Cyril Hanouna dans Balance ton post. « Engagée depuis 2002, membre du bureau politique depuis 2011, de l’équipe dirigeante depuis décembre 2017 et porte-parole depuis cette même date, j’ai toujours œuvré avec sincérité et conviction pour ma famille politique », écrit Laurence Saillet sur Twitter, avant de remercier les différents membres du parti et les militants. Retrouvez l'article par ici.

Je démissionne de mes fonctions au sein de @lesRepublicains . Mon CP ci-dessous : pic.twitter.com/7ebb0pn6E7 — Laurence Sailliet (@lsailliet) July 15, 2019

Vaimalama Chaves n’a pas kiffé son passage dans « Fort Boyard »

Visiblement, Miss France 2019 n’est pas fan de serpents… Vaimalama Chaves, qui se frottait aux challenges, énigmes et insectes de l’émission Fort Boyard a passé un mauvais quart d’heure quand il lui a fallu affronter criquets et bestioles. Samedi soir dans l’émission de France 2, le père Fouras recevait plusieurs célébrités du petit écran et de la radio : Miss France 2019, la présidente du comité Miss France, Sylvie Tellier, le chroniqueur d’Affaire conclue, Pierre-Jean Chalençon, l’humoriste et chroniqueuse Nicole Ferroni et les chanteurs Lenni-Kim et Francis Lalanne. Plus de détails par ici.

La bande-annonce glaçante de « Untouchable », le documentaire sur Weinstein diffusée

Un scandale qui a fait trembler le Tout-Hollywood. Présenté en février au festival de Sundance, Untouchable, le documentaire sur l’affaire Harvey Weinstein, montre comment l’homme le plus puissant d’Hollywood, donc « intouchable », a profité de sa position pour abuser d’actrices. La chaîne américaine Hulu a dévoilé ce mercredi la glaçante bande-annonce de cette enquête réalisée par Ursula Macfarlane, qui dévoile le mode opératoire du producteur et les témoignages des proches et des victimes du magnat, dont l’affaire a déclenché le mouvement #MeToo.

L.B.