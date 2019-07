Un scandale qui a fait trembler le Tout-Hollywood. Présenté en février au festival de Sundance, Untouchable, le documentaire sur l’affaire Harvey Weinstein, montre comment l’homme le plus puissant d’Hollywood, donc « intouchable », a profité de sa position pour abuser d’actrices. La chaîne américaine Hulu a dévoilé ce mercredi la glaçante bande-annonce de cette enquête réalisée par Ursula Macfarlane, qui dévoile le mode opératoire du producteur et les témoignages des proches et des victimes du magnat, dont l’affaire a déclenché le mouvement #MeToo.

« Son pouvoir lui permettait d’exploiter les rêves des femmes », peut-on entendre dans ce trailer. Pendant trente-huit ans, à la tête de la société Miramax puis de la Weinstein Company, Harvey Weinstein a fait la pluie et le beau temps à Hollywood et agissait en toute impunité. Mais le 5 octobre 2017, un article publié dans le New York Times met fin à son règne. Le producteur se retrouve accusé d’agressions sexuelles, d’attouchements et de viol par 80 victimes, dont les actrices Rose McGowan et Ashley Judd. Ce documentaire sera mis en ligne aux Etats-Unis sur la plateforme Hulu le 2 septembre.

Anne Demoulin