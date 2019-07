Jenifer jouera-t-elle dans «Demain nous appartient»? — SIPA

Une nouvelle star dans Demain nous appartient ? Si pour le moment rien n’est fait, l’une des productrices de la série de TF1 n’a pas caché son intérêt pour accueillir Jenifer, chanteuse et membre du jury de The Voice, au casting du feuilleton quotidien.

« Tu es la bienvenue »

« C’est possible. Si elle a envie, on peut toujours imaginer quelque chose, qu’elle joue elle-même ou… la sœur de Flore [interprétée par la comédienne Anne Cailllon] : en cheveu, ça colle en tout cas ! », a répondu Sarah Farahmand à Télé Star, avant de lancer un appel explicite à la chanteuse : « Jenifer, si tu es fan de Demain nous appartient et que tu as envie de nous rendre visite, tu es la bienvenue ! »

Il faut d’ailleurs rappeler que sa participation à cette série ne serait pas si surprenante que cela, l’artiste ayant déjà démontré ses talents de comédiennes sur TF1, avec le premier rôle du téléfilm Traqués en 2018. De même, elle a également joué au cinéma dans les films Les Francis (2014) et Faut pas lui dire (2017).