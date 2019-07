En 2018, « Les nouvelles Aventures de Sabrina » sur Netflix ont, cette fois, fait appel à de vrais chats pour le rôle de Salem. — Stewart Cook/REX/Shutterstock/SIPA

De Rintintin aux chiens-loups de « Game of Thrones », les animaux qui jouent dans les séries ou sur grand écran sont devenus célèbres.

Les personnages qu'ils incarnent ont souvent été joués par plusieurs animaux.

Après la gloire, ils ont connu différents destins dignes des stars humaines.

Stewart, qui a joué Cheddar dans la plupart des épisodes de Brooklyn Nine-Nine , s’en est allé paisiblement le 11 juillet, après avoir connu son heure de gloire et une belle vie de chien. Avant lui, d’autres stars animales ont vécu quelque temps sous les feux des projecteurs. Que sont devenues ces mascottes de séries ?

Salem, le chat noir, a perdu sa verve légendaire

Personnage emblématique de la saga, Salem, le chat noir sarcastique de la série Sabrina, l’apprentie sorcière dans les années 1990 est de retour depuis 2018 dans la série de Netflix, « Les Nouvelles Aventures de Sabrina ». D’accord, c’était en fait une marionnette… Le nouveau Salem est un vrai chat, qui parle seulement lorsqu’il est sous sa forme démoniaque et ne fait plus de blagues à sa maîtresse, ce qui déçoit un peu ses fans. Le félin est joué par cinq chats différents, mais la vraie star est le dénommé Shaq. Retrouvera-t-il un jour son impertinence et sa voix ?

Didier, le labrador imité par Alain Chabat, est retourné chez lui

Sortie en 1997 et réalisée par Alain Chabat, l’histoire de Didier est celle d’un labrador confié par sa maîtresse à Jean-Pierre, un célibataire bougon, agent de football. Didier va se transformer en humain tout en gardant son comportement de chien. Quand il s’aperçoit que Didier a des talents de footballeur, Jean-Pierre propose à son patron de l’intégrer dans son équipe de foot. D’après le dresseur d’Elliot (le vrai nom du canidé), Patrick Pittavino, Alain Chabat voulait que le chien soit avec lui en permanence sur le tournage, même quand il n’avait pas de scène, pour observer ses mimiques. A l’époque, lorsqu’on l’interroge sur la manière dont il a travaillé son rôle, l’acteur répond simplement : « Je ne sais pas, je me mettais en position chien et j’essayais de ne penser à rien. » Après une année consacrée au tournage, Elliot est reparti dans son foyer vivre une vie heureuse, en famille, entouré d’enfants.

Alain Chabat dans le rôle d'un labrador très joueur. - Pathé Renn Productions

Marcel, le singe turbulent de « Friends », a été licencié

Matthew Perry, qui jouait Chandler dans Friends, a expliqué que le tournage des épisodes avec le capucin Marcel, compagnon de Ross dans la série, était un enfer. En mars dernier, sur le plateau de Jimmy Kimmel, Matt LeBlanc – l’interprète de Joey – s’est également souvenu d’une anecdote : « Vous savez, les plateaux sont immenses. Les lumières sont accrochées à une grille, et le singe a escaladé tout le long des chaînes jusqu’au plafond, qui fait au moins 20 mètres de haut. Et il a juste disparu dans l’obscurité. » Il aura finalement fallu plus d’une demi-heure pour retrouver l’animal, et de nombreux efforts pour le faire redescendre. Marcel – qui était en réalité une femelle appelée Katie, ce qui explique peut-être son courroux – s’est donc fait évincer dès la première saison, mais a continué sa carrière en apparaissant en 2015 lors d’une séance photo avec Kendall Jenner.

Le capucin Marcel a mis pas mal d'ambiance sur le tournage de « Friends ». - FR_tmdb

Beethoven, colosse de 85 kg, est mort en 2007

Beethoven, le saint-bernard ami des enfants adopté par la famille Newton dans la série qui porte son nom, était un colosse imposant et maladroit de 85 kg. Sorti en 1994, le premier film de la saga a connu un tel succès qu’il donna suite à sept autres films. Son héros a d’abord été incarné par un chien répondant au nom de Chris, mort en 2007 de cause naturelle. Baptisé Beethoven parce qu’il avait aboyé en entendant la Cinquième Symphonie de Ludwig Van Beethoven, il a tourné deux films avant de se faire remplacer par d’autres saint-bernard.

La famille s'est agrandie dans « Beethoven 2 ». - NANA PRODUCTIONS/SIPA

Rintintin, rescapé d’un bombardement, a connu la gloire

Rin Tin Tin, en anglais, était un berger allemand et un acteur célèbre. Son histoire est digne d’un conte de fées pour animaux. Né en septembre 1918 en Lorraine, survivant d’un chenil d’un camp allemand bombardé à Flirey (Meurthe-et-Moselle), il est adopté par le caporal américain Lee Duncan. De retour aux USA, Rintintin, très habile, est remarqué par le réalisateur et producteur Darryl Zanuck en franchissant une palissade de plus de quatre mètres. Il tourne alors son premier long-métrage : The Man from Hell’s River (1922), dans lequel il interprète le rôle d’un chien de l’armée américaine qui multiplie les missions réussies. Il effectue les scènes en une seule prise et sa performance est remarquée. Il obtient son étoile sur Hollywood Boulevard. Au total, il aura joué dans 26 films. A l’apogée de sa carrière, l’acteur canin gagne des milliers de dollars à la semaine et reçoit plus de 10.000 lettres de fans. Mort en 1932, son corps a été rapatrié au cimetière animalier à Asnières-sur-Seine (92). Ce sont ses descendants qui jouent dans la série Rintintin.

Les chiens qui ont joué dans la série étaient des descendants directs du célèbre Rintintin. - Metropolitan FilmExport

Flipper le dauphin s’est suicidé

C’est l’histoire triste de cette liste. Cinq animaux ont tenu le rôle du célèbre cétacé dans la série Flipper le dauphin, sortie aux Etats-Unis en 1963. Cathy, le dauphin le plus connu des cinq, s’est suicidée en 1970. D’après son dresseur, Richard O’Barry, elle reconnaissait les plans dans lesquels elle jouait. Ne supportant plus la captivité, elle aurait arrêté volontairement de respirer. Le dresseur est depuis devenu l’un des plus fervents et des plus actifs militants anti-captivité.

De gauche à droite, avec Flipper le dauphin : Payton Haas, Colleen Flynn, Brian Wimmer et Jessica Alba. - INTERFOTO USA/SIPA

Des loups de « Game of Thrones », qui sont en réalité des chiens, ont été adoptés

Les loups de GOT sont en fait des chiens-loups, dont la race exacte s’appelle inuit du Nord. Durant la première saison, quand ils sont encore des louveteaux, les animaux ont été incarnés par de vrais chiots inuits. Mais pour les saisons suivantes, une fois qu’ils sont supposés avoir atteint leur taille adulte, la production a utilisé des images de synthèse pour modifier leur aspect et les rendre plus imposants. Pour que le tournage se passe bien, tous les membres de l’équipe ont dû se familiariser avec leur chien et il y a même eu des protocoles d’adoption sur le plateau. C’est ainsi que Sophie Turner, qui joue Sansa, a adopté Dana, le chien qui l’accompagne à l’écran sous le nom de Lady.

Dans la première saison de « Game of Thrones », ce sont juste de petits louveteaux inoffensifs. - Home Box Office (HBO)

Hedwige coule des jours tranquilles à la recherche de rats

Hedwige est la célèbre chouette d’Harry Potter. Quatre animaux se sont succédé dans les différents volets. Celle qui est régulièrement portée par le sorcier est en fait un mâle prénommé Wton (pour White Terror Of the North). Il est aujourd’hui âgé de 20 ans, un âge honorable, et vit dans la campagne anglaise à la recherche de rats, son plat préféré.

La chouette Hedwige, de son vrai nom Wton, vit dans la campagne anglaise. - Warner Bros. France

La relève

Avec Goose, le chat star de Captain Marvel dont le film est sorti vendredi 12 juillet en DVD, la relève semble vraiment assurée.