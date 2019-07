CRISE DE NERFS Vaimalama Chaves n'a pas tellement apprécié de se retrouver entourée de serpents et insectes dans la Cabine abandonnée et s'en est pris au Père Fouras

Miss Tahiti, Vaimalama Chaves a été couronnée Miss France 2019 en décembre 2018. — AFP

Visiblement, Miss France 2019 n’est pas fan de serpents… Vaimalama Chaves qui se frottait aux challenges, énigmes et insectes de l’émission « Fort Boyard » a passé un mauvais quart d’heure quand il lui a fallu affronter criquets et bestioles.

En effet, samedi soir dans l’émission de France 2, le père Fouras recevait plusieurs célébrités du petit écran et de la radio : Miss France 2019, la présidente du Comité Miss France, Sylvie Tellier, le chroniqueur d’Affaire conclue, Pierre-Jean Chalençon, l’humoriste et chroniqueuse Nicole Ferroni et les chanteurs Lenni-Kim et Francis Lalanne.

« Je vais vous tuer »

Pour rapporter un maximum à l’association Les Bonnes Fées, qui vient en aide aux plus démunis, la reine de beauté a dû affronter ses peurs et tandis qu’un serpent lui caressait le bras, répondre à l’énigme du Père Fouras. « Si jamais vous me faites un coup tordu, je vous tords le cou », a même menacé Miss France. Avant de lâcher un « Je vais vous tuer » vengeur quand des bestioles lui sont tombées sur la tête. Le Père Fouras ne s’est pas laissé démonter par ces coups de pression, et lui a posé, avec calme, sa question pendant que la Miss paniquait dans la Cabine Abandonnée. Mais selon Pure People, la production aurait en réalité été plutôt conciliante avec Miss Tahiti 2018 puisque cette dernière avait prévenu : sa phobie… c’est les araignées !