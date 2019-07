VU A LA TELE Coups de cœur, moments forts et clashs… « 20 Minutes » vous raconte les meilleurs moments télé de la semaine

Faustine Bollaert animera un spin-off dès le matin sur France 2 — Jacques BENAROCH

Tous les samedis, 20 Minutes vous fait revivre les moments marquants de la semaine à la télé en regroupant les informations qui vous ont fait réagir cette semaine.

Semaine du 6 au 13 juillet

TF1 fait tomber les masques du jury de « Mask Singer »

Vendredi 12 juillet, TF1 a dévoilé les quatre personnalités qui intégreront le jury de son nouveau divertissement : les humoristes Jarry et Kev Adams, l’animatrice Alessandra Sublet et la chanteuse Anggun. Ces « enquêteurs » auront pour mission de découvrir quelles stars se cachent sur scène, sous des déguisements d’oiseaux. Adapté d’un programme au succès planétaire, ce jeu présenté par Camille Combal proposera en effet au jury et aux téléspectateurs de démasquer des stars. Les célébrités (comédiens, animateurs, sportifs, journalistes, chanteurs, humoristes…) s’affrontent en chantant des tubes connus de tous.

#MaskSinger

😮 Le phénomène mondial arrive en France !

🎙Un show hors-norme !

🎭Quelle Star se cache derrière le Masque ?

Mask Singer, présenté par @CamilleCombal bientôt sur TF1 pic.twitter.com/Zh2n69pazp — Mask Singer TF1 (@MaskSinger_TF1) July 1, 2019

Christine Ockrent et Patrick Poivre d’Arvor : Une retraite belge

La première chaîne d’info en continu en Belgique francophone vient de frapper un grand coup sur le mercato audiovisuel. En effet, LN 24 pour « Les News 24 », future chaîne de télé qui sera lancée le 2 septembre, pourra s’appuyer sur l’expertise de deux grands noms du journalisme : Christine Ockrent et Patrick Poivre d’Arvor. Les deux anciennes stars des JT de TF1 et de France 2 auront une mission bien précise sur LN 24. Exit les lancements des actualités en plateau, Christine Ockrent et Patrick Poivre d’Arvor seront chroniqueurs, en duplex depuis la capitale française, Paris. Ils réaliseront ainsi une chronique par semaine.

Ockrent et Poivre d’Arvor se retrouvent sur une chaîne d'info belge https://t.co/TsMaQriMQH — 20 Minutes (@20Minutes) July 10, 2019

Coup de chaud sur le tournage des « Marseillais »

En début de semaine, les candidats de téléréalité from Marseille ont dû faire face à un incendie qui a ravagé la villa des Marseillais vs le reste du monde, près de Faro au Portugal. Après une semaine d’arrêt, la production de l’émission a annoncé que le tournage recommencerait à partir de ce lundi. Deux tiers du programme avaient déjà été tournés, les candidats intégreront leur nouvelle maison pour une dizaine de jours. Dans une vidéo diffusée sur le compte Twitter de W9, les candidats de l’émission ont rassuré leurs fans, confirmant la reprise imminente du tournage.

Tout le monde est prêt, bientôt la reprise du tournage...#LMvsMonde4 pic.twitter.com/1r6ZmS23Lz — W9 (@W9) July 11, 2019

Faustine Bollaert s’installe dès le matin sur France 2

Après une bonne saison côté d’audiences, Ça commence aujourd’hui, la quotidienne du début d’après-midi de France 2 animée par Faustine Bollaert, va être dupliquée sur la même chaîne, le matin. Ce spin-off, attendu pour la rentrée, trouvera sa place entre 10 heures et 11h30. Cette déclinaison utilisera la bonne vieille recette du « Que sont-ils devenus ? ». En plateau, l’animatrice prendra des nouvelles d’anciens et d’anciennes témoins et tentera de comprendre ce qui a changé dans leur vie depuis leur passage devant les caméras de France Télévisions.