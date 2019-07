De g. à dr. Et du premier au deuxième plan, le huit binômes de «Pékin Express – La route des 50 volcans» : Fabrice et Briac ; Mathieu et Thomas ;, Mounir et Lydia ; Kleofina et Julia ; Laetita et Aurélie ; Steeve et Martine ; Jade et Fabienne ; Patrice et Benjamin. — Patrick ROBERT/M6

L’émission de M6 est de retour pour un douzième chapitre.

Les concurrents ont rendez-vous au Guatemala et vont tenter de rejoindre, pour les meilleurs, la Colombie.

Frères, couple, père et fils… Huit binômes seront alignés sur la ligne de départ.

Pékin Express repart pour une douzième saison jeudi prochain, à 21h05 sur M6. Seize candidats, répartis en huit binômes, seront sur la ligne de départ au Guatemala en espérant poursuivre l’aventure jusqu’à l’étape finale en Colombie. Présentation des duos que vous allez adorer ou abhorrer.

Se surprendre, se surpasser, se rapprocher… Ne manquez pas #PekinExpress : la route des 50 volcans, dès le jeudi 18 juillet à 21:05 avec @Steph_Rotenberg 🌋 pic.twitter.com/1J1v0W6Kst — M6 (@M6) July 10, 2019

Fabrice et Briac, le binôme « d’inconnus »

Chaque année, Pékin Express compose un binôme avec deux candidats qui ne se connaissent pas et se rencontrent seulement au départ de la première étape. Fabrice, 50 ans, qui vit chez sa mère, est plutôt sportif mais n’est pas du genre à se prendre la tête inutilement. Il fait équipe avec Briac, 21 ans, au fort esprit de compétition. Le jeune homme annonce d’emblée la couleur : il est là pour gagner, pas pour se faire des amis. Ça promet pour l’ambiance.

Thomas et Mathieu, les frères bûcherons

Mathieu, 32 ans, et Thomas, 36 ans, sont frères. Dans leur vie professionnelle, le second est le patron du premier : ils travaillent tous les deux dans la scierie familiale. Originaires de Bourgogne, l’aventure Pékin Express est leur première occasion de partir ensemble très loin de France. Vont-ils supporter le dépaysement ?

Mounir et Lydia, le jeune couple

Mounir, 27 ans, et Lydia, 25 ans, s’aiment depuis six ans et se sont mariés il y a trois ans. En participant à Pékin Express, tous deux cherchent à se prouver des choses personnellement, mais aussi l’un envers l’autre.

Kleofina et Julia, les ex-Miss amies

Kleofina, 21 ans, et Julia, 22 ans, ont été respectivement Miss Provence et Miss Côte d’Azur en 2017. C’est dans le cadre de ce concours qu’elles se sont rencontrées et, depuis, elles sont restées amies. Toutes deux sont bien décidées à prouver qu’elles sont de vraies aventurières dans l’âme.

Laetitia et Aurélie, les sœurs que tout oppose

Aurélie, 34 ans, et son aînée Laetita, 38 ans, se chamaillaient tout le temps quand elles étaient petites. Devenues adultes, elles n’ont pas complètement enterré la hache de guéguerre et leurs forts tempéraments font immanquablement des étincelles en cas de désaccord. Arriveront-elles à modérer leurs emportements pour aller le plus loin possible dans le jeu ?

Steve et Martine, le coach sportif et sa cliente

Martine, 56 ans, est une mère de famille complexée bien décidée à prouver à son entourage qu’elle est capable de relever un défi tel que celui de Pékin Express. Pour y parvenir, elle compte bien sur le soutien de Steve, 28 ans, son coach sportif.

Fabienne et Jade, mère et fille

Fabienne 61 ans, concourt avec sa fille Jade, 20 ans, qu’elle a adoptée au Viet Nam à l’âge de 3 mois. Les deux femmes se disent très proches, notamment depuis le décès du père adoptif de Jade quand elle avait 6 ans. Leur complicité sera assurément un atout lors de cette aventure Pékin Express et elles espèrent bien que cette expérience leur permettra de renforcer davantage leur lien.

Patrice et Benjamin, les père et fils du Nord

Patrice, 56 ans, et son fils Benjamin, 21 ans, partagent le même humour et ont la vanne facile l’un envers l’autre. Mais ils ne sont pas dans Pékin Express (que) pour rigoler, même si leurs appétences comiques peuvent être appréciées pour cultiver la bonne ambiance.