Kev Adams, Anggun, Alessandra Sublet et Jarry seront les jurés de «Mask Singer». — LAURENT BENHAMOU/Laurent VU/Pierre Villard/NMA2018/HAEDRICH JEAN-MARC/SIPA

Le jury de Mask Singer tombe le masque. Ce vendredi, TF1 a dévoilé les quatre personnalités qui intégreront le jury de son nouveau divertissement : les humoristes Jarry et Kev Adams, l’animatrice Alessandra Sublet et la chanteuse Anggun. Ces « enquêteurs » auront pour mission de découvrir quelles stars se cachent sur scène, sous des déguisements d’oiseaux.

Chansons et costumes hors-norme

Adapté d’un programme au succès planétaire, ce jeu présenté par Camille Combal proposera en effet au jury et aux téléspectateurs de démasquer des stars. « Ce nouveau grand divertissement familial produit par Hervé Hubert met en compétition des célébrités masquées, aux costumes hors-norme dont l’identité est dissimulée aux autres concurrents, aux enquêteurs et au public, explique TF1 dans un communiqué. Les célébrités (comédiens, animateurs, sportifs, journalistes, chanteurs, humoristes…) s’affrontent en chantant des tubes connus de tous. Le principe est simple : après chaque performance, le jury composé de quatre personnalités, questionne la célébrité qui vient de chanter pour tenter de deviner son identité. La voix de la personnalité n’est pas modifiée lorsqu’elle chante mais elle l’est quand elle répond aux questions des jurés-enquêteurs, pour ne pas la reconnaître ! Le public et les enquêteurs votent après les performances et une personnalité est démasquée en fin d’émission ! »

Selon le site spécialisé Puremédias, Mask Singer devrait débarquer début 2020 sur TF1.