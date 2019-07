L'affiche avec tous les participants aux «Marseillais Asian Tour». — Fanch DROUGARD/W9

Le cours normal des choses peut reprendre. Cinq jours après l'incendie qui a ravagé la villa des Marseillais vs le reste du monde près de Faro au Portugal, la production de l’émission a affirmé au Parisien que le tournage recommencerait à partir de lundi. Deux tiers du programme avaient déjà été tournés, les candidats intégreront leur nouvelle maison pour une dizaine de jours. Dans une vidéo diffusée sur le compte Twitter de W9, les candidats de l’émission ont rassuré leurs fans, confirmant la reprise imminente du tournage.

Tout le monde est prêt, bientôt la reprise du tournage...#LMvsMonde4 pic.twitter.com/1r6ZmS23Lz — W9 (@W9) July 11, 2019

L’incendie sera intégré au montage de la nouvelle saison

« Les candidats ont été immédiatement logés dans des hôtels. Nous avons pris notre temps car nous avons d’abord mis en place une cellule psychologique afin de nous assurer que tout le monde allait bien. Heureusement, il n’y a pas eu de blessés. Et, moralement les candidats comme la trentaine de techniciens présents sont aptes à reprendre », a expliqué au quotidien la directrice générale de Banijay Productions. Les causes de l’incendie survenu dimanche ne sont pas encore connues pour le moment. « Nous ignorons les causes du démarrage du feu et nous attendons les conclusions de l’enquête. Le plus important est que personne n’ait été blessé. Par chance, ce dimanche-là, tout le monde était au bord de la piscine », précise la productrice.

S’il « n’est pas question de faire un spectacle » de cet incendie, les téléspectateurs devraient tout de même en découvrir quelques images. « L’incendie y sera évoqué car il fait partie de l’histoire de cette saison et certains candidats y ont perdu toutes leurs affaires », explique la productrice.