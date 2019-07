Illustration de l'émission «Strip-tease». — VF FILMS

Un retour critiqué. Les créateurs de Strip-tease, émission culte des années 1990 connue pour ses reportages décalés, ont protesté jeudi contre la nouvelle version annoncée par RMC Story pour fin juillet, regrettant n’avoir été « ni consultés, ni même avertis ». « Il semblerait que le "concept" de l’émission ait été vendu à une maison de production belge (On cherche en vain les antécédents de cette maison justifiant ce choix.) Et, sous le nom de Strip-Tease, une chaîne privée française va diffuser, fin juillet, une copie d’une émission emblématique du service public », s’insurgent dans un communiqué Jean Libon et Marco Lamensch, créateurs belges de l’émission.

Plongées dans le quotidien de personnages hauts en couleur

« Rappelons qu’entre 1985 et 2012, l’émission a produit plus de 850 films », indiquent les créateurs, estimant que s’ils ne sont « pas tous réussis », un tiers d’entre eux sont des « chefs-d’œuvre » à l’instar de « La soucoupe ou le perroquet ». Lancée à la télévision publique belge RTBF puis diffusée en France par France 3, la série documentaire s’est fait un nom dans l’histoire du PAF avec ses portraits intimistes et décalés, sans voix off, plongées dans le quotidien de personnages hauts en couleur.

« Que les nouveaux venus produisent seulement quelques films de cette qualité, et ils auront gagné le droit de s’appeler Strip-Tease. En attendant, à l’évidence, Pigalle ou Moulin Rouge, conviendrait mieux ! », attaquent les créateurs, les accusant de « parasitisme ».

Un retour le 27 juillet sur RMC Story

Ils dénoncent également les « économies de moyens » de la nouvelle production : « une équipe d’une personne (contre trois, jadis), pas de preneur de son, quatre fois moins de temps de réalisation, division par deux du salaire du "réalisateur"… qui bien souvent n’assiste même pas au montage et ne signe pas le film ! » énumèrent-ils.

La chaîne RMC Story a annoncé au début de la semaine le retour de la « célèbre série documentaire », dont les 3 premiers épisodes seront diffusés le 27 juillet. Treize épisodes de 52 minutes du nouveau Strip-Tease sont programmés au total, produits par la société de production belge MatchPoint avec la participation de RMC Story, chaîne du groupe Altice.