Stéphane Bern pendant le concert du 14 juillet 2018 à Paris — Jean-Marc HAEDRICH/SIPA

Le grand concert du 14-Juillet de Paris revient pour sa septième édition

En tête d’affiche, Roberto Alagna et Gautier Capuçon

Stéphane Bern sera aux commandes de ce show exceptionnel

Nombreux sont les spectateurs à prononcer cette phrase : « Je n’aime pas le classique mais le grand concert du 14-Juillet j’aime » ! L’art lyrique est de nouveau mis à l’honneur ce dimanche 14 juillet pour faire le show au grand concert du 14-Juillet de Paris sur le symbolique Champ-de-Mars. C’est le très apprécié Stéphane Bern qui sera, pour la septième année consécutive, aux commandes de cet évènement inédit. Petit (grand même) plus, c’est gratuit !

Yannis Chebbi, l’un des producteurs du concert promet à 20 Minutes « un spectacle inouï » sans équivalent en France ou en Europe. La soirée sera partagée en deux moments phares, le premier avec « Le concert de Paris » assuré par les prestations de têtes d’affiche comme le ténor Roberto Alagna ou le violoncelliste Gautier Capuçon. Ces derniers, et tant d’autres, seront accompagnés par l’Orchestre national de France et la Maîtrise et le Chœur de Radio France. Le show sera retransmis en direct à la télé sur France 2 et à la radio sur France Inter et il sera également possible de suivre l’évènement sur Instagram ou encore Twitter.

« Un show pyrotechnique époustouflant »

La production met les petits plats dans les grands pour clôturer cette ambitieuse soirée. Un spectacle pyrotechnique de 30 minutes illuminera la Tour Eiffel. Stéphane Bern nous confie son émotion quand « soudain, à la nuit tombée, la Tour Eiffel éclate de lumière ».

Le concert de Paris est de retour dimanche 14 Juillet 2019 à partir de 21h sur @France2tv @franceinter et les réseaux sociaux. L’événement musical le plus prestigieux de l’été avec un plateau exceptionnel sur les grands airs du répertoire classique. #Concertdeparis #14juillet pic.twitter.com/AY3IQlYS1q — Le Concert de Paris (@ConcertdeParis) July 8, 2019

Pour l’animateur, cet évènement est un « vrai rendez-vous musical » qui célèbre le partage et la communion. Il souligne le choix de la programmation qui, avec ses airs populaires, permet de faire appel à l’imaginaire de tous les spectateurs. Des extraits d’opéras et de symphonies très connus seront interprétés lors de cette soirée comme le fameux Carmen de George Bizet ou encore L’ode à la joie de Ludwig van Beethoven. Transmettre cet art au plus grand nombre et promouvoir ces artistes sont pour lui des objectifs fondamentaux.

« J’espère être un passeur »

Le chouchou des Français aime ce qu’il fait et il le revendique avec enthousiasme ! Pour lui, « la culture doit être une gourmandise partagée en famille » et c’est justement cette attitude qui a plu aux producteurs de cette soirée. Yannis Chebbi déclare que la production ne pouvait imaginer ce concert sans la présence de Stéphane Bern qui réussit, selon lui, à transmettre la culture avec « beaucoup de pédagogie et énormément d’intelligence ». L’une des ambitions d’Électron Libre Productions est de toucher les jeunes et les familles pour partager avec eux cet art parfois considéré comme élitiste.

L’année dernière, le show a battu tous les records d’audience, en passant devant TF1 et sa programmation spéciale 14-Juillet. Quant à l’animateur, il continue sur sa lancée avec son émission phare Secret d’Histoire diffusée sur France 2.