Le chanteur Kendji Girac — Jacques Brinon/AP/SIPA

C’était il y a cinq ans. Kendji Girac remportait la saison 3 de The Voice, et devenait très vite un des chanteurs préférés des Français. Une des plus belles révélations, et réussites, de l’émission de TF1. Actuellement en tournée, Kendji a pris le temps de répondre aux questions de fans pour le journal Le Progrès, et Sandrine, 40 ans, lui a demandé s’il serait intéressé par revenir dans The Voice… en tant que coach ! « Pourquoi pas, répond l’artiste de 23 ans. Ce serait quelque chose à vivre, aller à The Voice c’est toujours une sensation de plaisir, je mesure tout le chemin parcouru. J’ai débuté là-bas. »

Au cours de l’interview, Kendji Girac raconte aussi comment il vit son succès : « Ça fait du bien. Je vis de la musique depuis cinq ans. J’y ai pris goût. Ça m’a permis de voyager, découvrir des villes en France. Je rêvais de faire de la musique tout le temps mais je ne me disais pas que je serai un artiste. J’ai été repéré par The Voice grâce à une vidéo que j’avais postée sur Internet ». Alors que la saison 9 de The Voice sera en tournage à la rentrée, les téléspectateurs devraient retrouver The Voice Kids dès cet été.