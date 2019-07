Face aux révélations du groupe Mediapart sur les (trop) majestueux dîners organisés par François de Rugy, l’actuel ministre de la transition écologique et solidaire, le journaliste Jean-Michel Apathie se repent. Invité en 2017 avec sa femme à un de ces déjà polémiques dîners, Jean-Michel Apathie revient aujourd’hui avec un tweet où il dit regretter sa présence.

Les accusations portent sur le fait que ces dîners n’ont rien à voir avec les affaires du gouvernement et que les dépenses liées à ces dîners ne devraient pas être mises sur les comptes de l’Elysée. François de Rugy se défend en qualifiant ces repas de « dîners informels liés à l’exercice de ses fonctions avec des personnalités issues de la société civile ». Malgré cette pirouette, ça ne passe pas dans l’opinion publique.

