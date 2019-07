Christophe Dechavanne et Laurence Boccolini sur le tournage de «Je suis une célébrité, sortez moi de là», l'émission qu'ils coaniment. — CHRISTOPHE CHEVALIN-TF1

Sortez-nous de là ! La première du jeu de l’été de TF1 « Je suis une célébrité, sortez-moi de là » a fait réagir sur Twitter, mardi soir. Parmi les milliers de commentaires de twittos, un échange assez musclé a eu lieu par messages interposés entre l’animateur du programme phare de la Une, Christophe Dechavanne, et l’ancienne chef de file de « Frou-frou » et « Union libre », Christine Bravo.

Heu, scusez moi, peux plus écouter causer les « célébrités » de #JeSuisUneCelebriteSortezMoiDeLa Tout mon corps me gratte. Bonne soirée mes zoiseaux. — Christine Bravo (@ChristineBravo7) July 9, 2019

😂🤣😂🤣😂🤣 Me dis pas que t’as chopé une méningite en les entendant échanger sur Schopenhauer — Christine Bravo (@ChristineBravo7) July 9, 2019

Devant son téléviseur, l’animatrice a lancé les hostilités avec ce tweet : « Heu, scusez moi, peux plus écouter causer les » célébrités « de Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Tout mon corps me gratte. Bonne soirée mes zoiseaux. » Un message qui n’est pas passé inaperçu du côté de Christophe Dechavanne, qui lui répond : « Dors bien kopine… dors bien ». Pas déstabilisée, Christine Bravo réplique : « Me dis pas que t’as chopé une méningite en les entendant échanger sur Schopenhauer. » A quoi Christophe Dechavanne, qui coanime «Je suis une célébrité, sortez-moi de là» avec Laurence Boccolini, rétorque : « l’art d’avoir toujours raison… C’est toi en fait… pas lui… ». Mais qui gagne au point ?

L art d avoir toujours raison ..... c est toi en fait ... pas lui ..:) https://t.co/Zt8eS0xUvn — ChristopheDechavanne (@CDechavanne) July 9, 2019

Christine Bravo ! Alors que les twittos pouvaient croire en une guéguerre naissante entre les deux vedettes de la télé, c’est la présentatrice de « Sous les jupons de l’histoire » qui calme le jeu et témoigne son amitié à l’ancien bateleur de « Coucou c’est nous ». Tout est bien qui finit bien.