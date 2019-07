PREMIERS SUR L'INFO Les deux anciennes vedettes des JT, Christine Ockrent et Patrick Poivre d’Arvor, vont devenir chroniqueurs sur LN24, la future première chaîne d’info en continu belge

Patrick Poivre D'Arvor, au déjeuner des déliberations des Journées nationales du livre et du vin au restaurant Le Procope, à Paris, le 7 mars 2016. — SIPA

Madame, Monsieur, bonsoir. La première chaîne d’info en continu en Belgique francophone vient de frapper un grand coup sur le mercato audiovisuel. En effet, LN 24 pour « Les News 24 », le nom de cette future chaîne qui sera lancée à la télévision (la matinale est déjà disponible sur Facebook) le 2 septembre, pourra s’appuyer sur l’expertise de deux grands noms du journalisme français : Christine Ockrent et Patrick Poivre d’Arvor.

Christine Ockrent et PPDA bientôt chroniqueurs pour LN24 https://t.co/3UDPqympS3 pic.twitter.com/dbzMNRpGtx — Le Soir (@lesoir) July 9, 2019

En duplex depuis Paris

Les deux anciennes stars des journaux télévisés de TF1 et de France 2 auront une mission bien précise sur LN 24. Exit les lancements des actualités en plateau, Christine Ockrent et Patrick Poivre d’Arvor seront chroniqueurs, en duplex depuis la capitale française, Paris. Ils réaliseront ainsi une chronique par semaine. Et le duo ne devrait pas être le seul à représenter le journalisme français de l’autre côté des Ardennes.

Ainsi, le site LeSoir.be devrait s’appuyer sur les services de cinq chroniqueurs français parmi lesquels pourrait figurer l’éditorialiste du Point, Franz-Olivier Giesbert.