Déjà deux ans qu’Enora Malagré a quitté Touche pas à mon poste et C8. Si elle n’a pas chômé depuis avec un site féminin, une pièce de théâtre et même un livre, la chroniqueuse avait fini par retrouver le chemin de la télévision dans l’émission Bons Baisers d’Europe de Stéphane Bern. Et elle pourrait revenir « à la maison », c’est-à-dire sur C8. Selon une information de Télé Star, Enora Malagré devrait rejoindre le talk-show animé par Eric Naulleau et produit par… Cyril Hanouna. Pour le concept exact et la case horaire, il faudra attendre encore un peu.

Bon les amis ma rentree ca etre Enorme ! Theatre / livre / télé ! Il me tarde de tout vous raconter ! Je vous embrasse !!!!! Et vous ca va ? Vous partez cet été ? Où ? — Enora Malagré (@EnoraMofficiel) July 8, 2019

Si Enora Malagré ne confirme pas officiellement la nouvelle, elle le fait à demi-mot sur Twitter. « Bon les amis, ma rentrée va être énorme ! Théâtre, livre, télé ! Il me tarde de tout vous raconter », a-t-elle écrit lundi sur le réseau social. Il nous tarde aussi.