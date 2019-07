«Strip-tease», l'émission qui vous déshabille et vous met mal à l'aise — France 3 / RTBF

C’est reparti pour un tour. L’émission franco-belge « Strip tease », qui avait été diffusée pendant de longues années sur France 3, va de nouveau trouver sa place dans le paysage audiovisuel français, sept ans après sa disparition. En effet, la chaîne RMC Story a annoncé, par la voie d’un communiqué mardi, qu’elle allait diffuser trois inédits du programme, le 27 juillet.

La bonne nouvelle du jour : "Strip Tease" revient avec des inédits le 27 juillet prochain sur RMC Story ! pic.twitter.com/AifIzkenTh — Benjamin Helfer (@benhelf) July 9, 2019

Treize nouveaux épisodes

La chaîne RMC Story promet, dans son communiqué de presse, « une collection de portraits de femmes et d’hommes pris sur le vif », « sans commentaire », « et qui reflète l’actualité et les modes de vie ». Les ingrédients essentiels pour un épisode de Strip Tease réussi. Trois premiers numéros inédits de la nouvelle version de l’émission seront proposés le samedi 27 juillet en prime time, à raison de trois sujets par épisode. Dans l’un d’entre eux, les équipes de « Strip Tease » ont suivi un dératiseur, un taxidermiste et Yomi, gérant du restaurant « L’As du Falafel », rue des Rosiers, à Paris.