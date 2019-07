MERCATO Après avoir officié pendant le Mondial féminin de football, Nathalie Iannetta jouera les prolongations à la rentrée sur TF1 en intégrant l’émission « Téléfoot » et en présentant un nouveau programme

A la rentrée, Nathalie Iannetta sera présente le dimanche sur TF1. — FRANCK FIFE / AFP

Iannetta désormais titulaire. Après deux CDD dans Le Mag de la Coupe du monde lors des Mondiaux masculins de football 2018 et féminins 2019, Nathalie Iannetta s’inscrira dans la durée sur la chaîne TF1. En effet, la première chaîne a annoncé, dans un communiqué publié lundi – confirmant une information de L’Equipe –, que l’ancienne journaliste de Canal+ intégrera Téléfoot et présentera un nouveau programme baptisé Rendez-vous sport et ce dès le 1er septembre.

A la rentrée, Nathalie Iannetta rejoindra Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu sur le plateau de Téléfoot tous les dimanches à 11h50 sur TF1. L’ancienne conseillère sport de François Hollande y aura un rôle d’éditorialiste, proche de celui qu’elle occupait sur Le Mag aux côtés de Denis Brogniart. Elle donnera ainsi son avis sur les différents sujets d’actualité.

Au-delà de son arrivée sur l’un des programmes phares de la Une, Nathalie Iannetta présentera une toute nouvelle émission, chaque dimanche, après le Journal télévisé de 20 heures, Rendez-vous sport. La journaliste reviendra sur toute l’actu sportive du week-end.