Les onze personnalités participant à «Je suis une célébrité, sortez-moi de là !». — CHRISTOPHE CHEVALIN-TF1

TF1 relance ce mardi soir « Je suis une célébrité, sortez-moi de là ».

Onze personnalités ont accepté de jouer le jeu en allant vivre dans un confort spartiate et accomplir des épreuves dans la jungle sud africaine, le tout au profit d’associations caritatives.

Dans l’ensemble, l’émission est un programme familial.

TF1 relance ce mardi à 21h05 Je suis une célébrité, sortez-moi de là !, treize ans après une première saison loin d’être restée dans les annales. Fini les quotidiennes, le jeu d’aventure est diffusé cette année à un rythme hebdomadaire et l’accent est mis sur la bienveillance. Les téléspectateurs n’auront pas leur SMS surtaxé à envoyer pour soutenir leurs personnalités préférées mais ils seront quand même au spectacle avec ces onze candidats galérant dans la, jungle sud-africaine.

Un duo pince-sans-rire à l’animation

Si l’on en croit la rumeur, Laurence Boccolini et Christophe Dechavanne, le duo d’animateurs, auraient été à couteaux tirés pendant le tournage de l’émission. Mais si l’on en croit les deux intéressés, tout ça, c’est de la foutaise. La séquence d’introduction en devient particulièrement savoureuse : « Je ne continuerai pas l’aventure avec cette enflure ! », lance la présentatrice en se frayant un passage dans la jungle… Une phrase à comprendre au sens propre et non au figuré, apprend-on dans la foulée. A l’écran, le duo fonctionne bien, avec un humour pince-sans-rire à la britannique qui apporte à l’ensemble quelques respirations bienvenues. Dans le domaine, arriveront-ils à surpasser le sens de la vanne de leur homologue australienne Julia Morris ?

Un putain de casting bon enfant

Qui se souvient du casting de la première saison de Je suis une célébrité, sortez-moi de là ? Diffusée en 2006 sur TF1 ? Richard Virenque avait remporté le jeu devant Filip Nikolic et Loana. Et parmi les autres personnalités invitées à crapahuter se trouvaient entre autres Marielle Goitschel, Charles-Philippe d’Orléans, Indra et Omar Harfouch. Bref, ça envoyait du rêve.

La version 2019 mise sur un certain nombre de personnalités passés par TF1 : Capucine Anav (ex-Secret Story), Frédéric Longbois (ex-The Voice), Candice Pascal (Danse avec les stars), Julien Lepers (ex-Danse avec les stars), Alexandra Rosenfeld (Miss France 2006) et Gérard Vivès (Les filles d’à côté, Le Juste prix)… A eux s’ajoutent des sportifs – le boxeur Brahim Asloum et le nageur Frédérick Bousquet –, deux chanteuses – Sloane, qui a délaissé Peter, et Nilusi, qui a définitivement quitté les Kids United depuis un bon moment –, et un mannequin, Giovanni Bonnamy. Autrement dit, chaque génération de téléspectateurs devrait y trouver son compte.

Pas de figure subversive ou sulfureuse au casting, ni de grande gueule, ce qui semble garantir l’ambiance bon enfant. « Il y avait beaucoup de bienveillance », nous a garanti Frédérick Bousquet. La preuve, l’unique vacherie recensée lors du premier épisode est signée Capucine Anav : « J’ai cru que c’était un phacochère, en fait, c’était Sloane qui ronflait. » Seule entrave à la dimension familiale du programme : le nombre de « putain ! » prononcés en l’espace de deux heures. Petit conseil pour remédier à la gêne : hurlez « bingo ! » à chaque fois qu’un participant en laisse échapper un.

Mises à l’épreuve

Le séjour des onze candidats en Afrique du Sud, ce ne sera pas la vie de palace. Toilettes sèches et nuits à la belle étoile au milieu des moustiques, le confort est rudimentaire. Les épreuves elles, sont plutôt ambitieuses. La toute première consiste en un saut à l’élastique – qui n’est cependant pas obligatoire mais permet de remporter des provisions pour chaque saut effectué. Les tergiversations vont bon train et on aurait bien envie de faire avance rapide pour s’épargner certaines simagrées.

La deuxième, dans un mix de Fear Factor et Fort Boyard, pousse les personnalités à tenir le plus longtemps possible la tête piégée dans une espèce d’aquarium qui se remplit progressivement de grenouilles, cafards ou scorpions… La dernière, la plus spectaculaire, tient sur la tension et le suspense et risque de filer le vertige à plus d’une personne.