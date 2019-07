Charles Consigny, chroniqueur dans «On n'est pas couché». — BARBEREAU Bernard - FTV

Pas cher payé. Charles Consigny, qui a quitté son poste de chroniqueur dans On n'est pas couché, le talk-show de Laurent Ruquier sur France 2 – qui changera de formule à la rentrée – a livré quelques indiscrétions sur son salaire dans une interview accordée à Voltage, jeudi.

« On gagne 1.200 euros nets par émission, pas tant que ça », a révélé celui qui se consacre désormais à ses activités d’avocat. « Moi, je n’ai aucun problème à protester, ajoute-t-il. Aux Etats-Unis, c’est un job qui serait payé 10 ou 100 fois plus. Je me suis renseigné auprès de mes prédécesseurs dans l’émission qui m’ont dit que ce n’était pas négociable. Mais je ne faisais pas (On n’est pas couché) pour l’argent (…). C’était quand même bien payé ».

« En France, on a un vrai problème »

L’ancien polémiste, qui formait la saison passée un duo de snipers avec Christine Angot, qui ne sera pas non plus reconduite en septembre dans le programme phare du samedi soir de France 2, va plus loin. « En France, on a un vrai problème, argumente-t-il. En gros, il n’y a que l’Etat qui a le droit de gagner de l’argent, que les énarques qui ont le droit de bien vivre. »