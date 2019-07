Bigflo & Oli cassent leur tirelire à «Fort Boyard» pour le Secours populaire

Il y a trente ans, lorsque les Français découvraient Fort Boyard sur Antenne 2, Bigflo & Oli​, n’étaient pas encore nés. Trois décennies après la première de l'émission, les rappeurs toulousains ont assuré le show samedi soir aux côtés des Youtubeurs McFly et Carlito, de la comédienne Audrey Pirault et de Miss France 2015, Camille Cerf.

Grands fans de l’émission, les deux frérots ont tout donné, eux qui réalisaient un rêve d’enfance. Oli a vainement tenté de sortir d’une épreuve un brin gluante, faisant « mourir de rire » ses coéquipiers (et l’indémodable Père Fouras).

Son frère a lui défier (enfin plutôt tenté) un tigre mais a réussi à dompter le Dino et obtenu une troisième clé.

Et ils ont eu droit à un petit tour dans la lessiveuse.

Au-delà des épreuves, les deux artistes ont surtout marqué les esprits en ajoutant 10.000 euros de leur poche pour le Secours populaire​, une démarche inédite dans l’émission.

Exceptionnel, @bigfloetoli annoncent ajouter 10 000€ à la cagnotte de ce soir pour le @SecoursPop #CaFait30AnsQue #FortBoyard voit toujours plus loin, toujours plus haut et toujours plus Fort ! #Bravo pic.twitter.com/2XVW3YA5Vs