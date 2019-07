Gad Elmaleh dans «Au tableau!» sur C8. — Xavier Lahache/C8

Tous les samedis, 20 Minutes vous fait revivre les moments marquants de la semaine à la télé, en regroupant les informations qui vous ont fait réagir sur notre site cette semaine.

Semaine du 1er au 6 juillet

Gad Elmaleh se défend encore…

Mardi soir dernier, l’humoriste était l’un des invités de l’émission de C8 Au Tableau !. Face aux accusations de CopyComic, le comédien semble serein. Sa défense n’a pas changé quand une fillette lui a demandé du tac au tac : « Est-ce que vous assumez avoir plagié ? » Réponse de Gad Elmaleh : « Non. J’ai souvent parlé d’artistes, mais surtout d’un artiste qui a été mon maître, […] et qui est devenu mon copain, il s’appelle Jerry Seinfeld. Lui, pour moi, c’est le plus grand comique de tous les temps et lui, il m’a énormément inspiré. Je m’en cache pas, ça fait des années que je regarde ses shows, que je m’inspire directement de ce qu’il fait. C’est ce que je revendique. Le reste, pas du tout. »

"C’est dans les moments difficiles qu’on voit les vrais amis, surtout dans ce métier." @gadelmaleh face aux accusations de plagiat. #AuTableau pic.twitter.com/cgCEYWIIGy — C8 (@C8TV) July 2, 2019

Sonia Chikirou, chroniqueuse pour BFM TV, une chaîne de « corruption mentale »

Son arrivée choque les salariés de la chaîne et étonne l’opinion publique. L'ancienne conseillère de Jean-Luc Mélenchon sera chroniqueuse dès septembre sur BFM TV, qu’elle avait vivement critiquée par le passé. Par exemple, après l’agression de deux journalistes de la rédaction à Toulouse, lors des manifestations de « gilets jaunes », elle déclarait « ne pas ressentir de compassion sincère pour ces journalistes ».

Après une pluie de réactions négatives, la direction de BFM TV s’est défendue sur son site internet : « Contrairement à ce qui a pu être écrit, Sophia Chikirou n’est pas embauchée par BFM TV mais interviendra dans l’émission 19h Ruth Elkrief, est-il indiqué. Comme d’autres personnalités, elle sera face à Alain Duhamel une fois par semaine durant une dizaine de minutes. »

Plus belle la vie pleure Alix Mahieux

Elle était la doyenne du casting de Plus belle la vie. La comédienne Alix Mahieux est décédée le 25 juin, à l’âge de 95 ans. Sa dernière apparition dans le feuilleton quotidien de France 3 remontait à 2015.

Pendant deux ans, elle a tenu le rôle d’Yvette Régnier, la mère du journaliste Etienne Régnier et belle-mère de Mélanie Renato, incarnés respectivement par Francis Boulogne et Laëtitia Milot.

Il y a quelques années dans PBLV j’ai eu l’honneur de jouer avec cette grande dame Alix Mahieux et je suis tombée sous son charme, je l’aimais beaucoup. Elle me manque. pic.twitter.com/indPwMr7b4 — Laetitia MILOT (@LMilotOfficiel) July 1, 2019

Vincent Lagaf finalement partant pour Danse avec les stars

L’animateur a confié à nos confrères de Toute la télé que participer à Danse avec les stars« [l’] amuserait ». « Il y a deux ans, je n’avais pas du tout envie de le faire, mais après avoir vu Vincent Moscato [qui a participé l’an passé à la neuvième saison], je me dis que ça peut être drôle. » Vincent Lagaf a donc changé d’avis. En 2017, il avait déclaré face à Thierry Ardisson, sur C8, qu’« avoir fait vingt ans d’access [d’émissions avant le 20 Heures] à TF1 pour se retrouver juste à faire Danse avec les stars… » ne semblait pas l’intéresser plus que ça. Il parlait même d’un « léger foutage de gueule ».