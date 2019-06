OSCARISÉ Plus de 10 millions de spectateurs en France, près d'un milliard de dollars de recettes dans le monde, deux oscars, et pourtant… Ce long-métrage n’a jamais été retransmis en clair à la télévision

« Hakuna matata » pour M6 ! La sixième chaîne diffusera le lundi 15 juillet à 21h05 le long-métrage d’animation Le Roi Lion. Un sacré événement puisque c’est la toute première fois que le film sera retransmis en clair à la télévision. Pourtant, le film qui conte les aventures de Simba, Timon et Pumbaa est sorti le 23 novembre 1994 en France. L’année suivante, il remporte l’oscar de la Meilleure musique et celui de la Meilleure chanson pour Can You Feel the Love Tonight.

« C’est dans le cadre d’achats Disney plus larges que l’acquisition s’est faite » nous explique Fanny Vidal, responsable communication fictions et cinéma du groupe M6. Depuis plusieurs mois, de nombreux classiques de Disney sont ainsi diffusés à l’antenne des différentes chaînes du groupe. Le 16 avril dernier, 6ter proposait à ses téléspectateurs de (re) voir La Belle et le clochard, un indétrônable du cinéma d’animation qui n’avait jamais été diffusé en clair à la télévision. Une stratégie payante pour la chaîne qui a signé son record d’audience ce soir-là, avec 1,1 million de téléspectateurs devant leur poste.

Vingt-cinq ans plus tard, le remake s’annonce tonitruant

Pourquoi M6 ou d’autres chaînes n’avaient-elles pas acheté plus tôt ce « lot » de films Disney ? Tout simplement « parce que c’était trop cher pour le marché français, explique à 20 Minutes une grosse chaîne française. Les créneaux pour ce genre de gros films sont très restreints, pendant les vacances ou les fêtes de fin d’année, où on a déjà beaucoup de gros programmes de divertissement à diffuser. » Il est alors compliqué de trouver une place au Roi Lion qui lui assure des audiences pour rentabiliser l’achat.

Mais M6 pense avoir trouvé le bon créneau pour la diffusion du Roi Lion. La chaîne compte surfer sur la vague du phénomène qui se dessine à l’horizon cet été. Avec son adaptation live (comprenez, avec de vrais animaux), le Roi Lion va déferler sur les salles du cinéma du monde entier à partir du 17 juillet. « On a gardé le film de côté parce qu’il y avait cette forte actualité dont on avait connaissance depuis un ou deux ans. On savait que le long-métrage allait sortir donc on a attendu pour être raccord », précise Fanny Vidal. Le succès d’audience est d’ores et déjà assuré pour M6. A l’époque de sa sortie au cinéma, plus de 10,5 millions de spectateurs avaient vu le film en salle en France.

Avec plus de 55 millions de copies, Le Roi Lion est resté pendant dix ans le numéro un des ventes de toute l’histoire de la vidéo. La diffusion en clair du classique de Disney sera donc l’occasion pour les téléspectateurs de se faire à nouveau plaisir en chantant à tue-tête les mythiques titres de la bande originale du Roi Lion comme L’histoire de la vie et Hakuna Matata… En attendant les nouvelles versions d’Elton John et Beyoncé.