Les Enfoirés se produiront à Paris en 2020 — CHRISTOPHE CHEVALIN-TF1/ GASTON BERGERET

Après Toulouse, Strasbourg et Bordeaux, les Enfoirés reprennent leurs quartiers à Paris. L’édition 2020 du spectacle des Restos du Coeur, très certainement diffusée dans le premier trimestre de l’année prochaine, sera enregistrée dans l’une des plus grandes salles de spectacle de France : l’AccorHotels Arena de Paris.

Les dizaines d’artistes participant à cette édition se produiront sur la scène de l’ancien palais omnisports de Paris-Bercy du 15 au 20 janvier 2020. Cette semaine-là, six concerts sont prévus à 19h45 et un autre aura lieu à 12h45 le dimanche 19 janvier.

Un seul critère : une salle de plus de 10.000 places

Dans une interview accordée à nos confrères de Télé-Loisirs, Anne Marcassus, la productrice, et directrice artistique bénévole du spectacle des Enfoirés, a expliqué que les artistes reviennent à Paris « un an sur 3 ou 4. Notre critère c’est les grandes salles. On voudrait pouvoir faire le tour de France de manière équitable mais il faut obligatoirement une salle de spectacle d’une capacité minimale de 10.000 places. Sinon on ferait perdre de l’argent aux Restos du cœur » indique-t-elle.

Comme à l’accoutumée, un double CD et DVD du concert sera mis en vente le lendemain de la diffusion à la télévision. Chaque vente permet à l’association de distribuer 17 repas.