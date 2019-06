Véronique Genest va jouer dans Camping Paradis sur TF1 — PJB/SIPA

Après plusieurs années d’absence, la comédienne Véronique Genest revient sur TF1 ce lundi soir pour un épisode de Camping Paradis, où elle va incarner une grand-mère envahissante. « C’est un rôle puissant, qui évolue, qui a beaucoup de tendresse et, en même temps, beaucoup de folie », a-t-elle indiqué au Parisien.

L’ancienne héroïne de Julie Lescaut déplore « qu’il n’y ait pas plus de femmes mûres à l’écran, comme aux États-Unis. Il y a quelques rôles pour Michèle Bernier, Mimie Mathy, Clémentine Célarié, mais on n’est pas nombreuses ».

« Ils ont foutu neuf mois de ma vie en l’air »

L’actrice de 62 ans est également revenue sur sa brouille avec TF1 et sa participation avortée à la série Demain nous appartient. « Je n’ai pas digéré qu’on ne m’ait pas averti qu’ils ne voulaient plus de moi alors que j’avais annulé un projet de théâtre. J’ai découvert au moment de l’officialisation du casting que je n’y étais pas. Ils ont foutu neuf mois de ma vie en l’air. La moindre des choses, ça aurait été de me dédommager. Mais non, ils m’ont conseillé de les attaquer. Mais attaquer TF1, c’est prendre le risque de tout perdre. C’est honteux. Avant, ça comptait une parole », a-t-elle expliqué au quotidien.

Véronique Genest devrait bientôt jouer dans la pièce de théâtreGina et Cléopâtre et revenir à la télévision. « Des producteurs développent pour moi des scénarios, dont un polar. On verra bien si ça se fait. J’en écris un autre de mon côté sur une idée qui est très d’actualité », a-t-elle indiqué mystérieuse.