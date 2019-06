Thierry Ardisson présentait les "Terriens" depuis 13 ans — ISOPIX/SIPA

Tous les samedis, 20 Minutes vous fait revivre les moments marquants de la semaine à la télé en regroupant les informations qui vous ont fait réagir sur notre site cette semaine.

Semaine du 16 au 23 juin

Le triomphe de TF1 et Cyril Hanouna

Les TV Notes 2019 ont rendu leur verdict. Et le groupe TF1 rafle la mise. Chaîne historique de la saison, la maison mère glane, avec LCI et TMC, une majorité de récompenses parmi les 21 catégories. C8 se console avec le prix de Chaîne TNT de la saison et celui de Meilleur animateur pour Cyril Hanouna qui a désormais huit TV Notes dans sa besace. Un record…

J ai versé une larme en lisant ça! Et surtout merci à vous ❤️❤️ je suis ému de ouf https://t.co/e1WcZBdqmD — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) June 19, 2019

Une téléréalité by Netflix

Face au succès rencontré au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et au Brésil, l’émission de téléréalité The Circle va bientôt débarquer en France sur Netflix. Le principe de The Circle diffère des autres téléréalités : plus d’une dizaine de candidats vivent dans un appartement au sein d’un même immeuble. Ils ne se voient jamais et échangent seulement via une application, qui leur permet d’afficher leur vraie identité ou de s’inventer un personnage.

Thierry Hard-isson

Il n’y aura pas d’adieux déchirants entre l’animateur et la direction de C8… Alors que le dernier numéro de Les terriens du samedi était diffusé samedi 15 juin, Thierry Ardisson a décidé de régler ses comptes avec Vincent Bolloré (le propriétaire de C8) et Maxime Saada (le patron du groupe Canal+) via un communiqué : des explications sans filtre de son départ : « Quand le propriétaire du groupe auquel vous livrez une émission depuis 13 ans vous demande la même chose pour la saison suivante pour la moitié du prix, et que ce n’est pas négociable, vous êtes "viré" ». Pour l’ancien animateur de Tout le monde en parle, « Abandonner l’idée d’une émission écrite, tournée, montée et mixée, c’est ce à quoi m’obligeait la réduction de moitié d’un budget […] J’ai refusé. Il ne faut pas accepter l’inacceptable. »

On vous dit Salut Les Terriens pour de vrai : clap de fin de 13 années ! 👋 #LTS



🎬 Un immense merci à toutes les équipes : la rédaction, la technique, la production @SimonTeleparis , merci @lolobababa @alexvizorek @tomvillaoff et MERCI @T_Ardisson ! cc @C8TV @canalplus pic.twitter.com/NH4PwwVTcf — Les Terriens ! (@lesterriens) June 15, 2019

Sophie Davant animera une nouvelle émission

Après l’annonce de l’arrêt de l’émission C’est au programme à la rentrée, qu’elle présentait quotidiennement sur France 2, l’animatrice se retrouvera finalement à la tête de deux programmes à la rentrée. En plus d’Affaire conclue, qui obtient une troisième saison, la présentatrice de 56 ans se voit confier l’animation de Ma Lettre… « déclinée à différents moments de l’année », peut-on lire dans le communiqué de presse du groupe. Dans cette nouvelle émission, « des artistes du monde de la musique récompensent des êtres extraordinaires et héroïques en leur faisant des surprises uniques. Un pitch qui fait penser au mythique programme Stars à domicile, au cours duquel des célébrités et leurs fans se rencontraient.