Maud, l'autoproclamée «vieille» des rouges, qui apporte sa bonne humeur dans «Koh-Lanta: La guerre des chefs». — PHILIPPE LE ROUX/ALP/TF1

Et bien à 20 Minutes, on peut aller se cacher avec nos pronostics en bois. Nos deux favoris pour remporter la finale de Koh-Lanta, Clo et Aurélien, n’ont pas trouvé les poignards et ont été les premiers éliminés, vendredi soir. A la surprise générale, c’est Maud qui s’est imposée face à Cindy, qui avait pourtant remporté la mythique épreuve des poteaux. Et le grand huit émotionnel a été complété par une annonce de demande en mariage et un coming-out en plateau. Ça va être dur de faire mieux la saison prochaine.

On pensait que c’était l’aventurière la plus affaiblie. A « deux fois 25 ans », Maud semblait avoir donné toutes ses forces dans les batailles précédentes. Mais la candidate belge a puisé dans ses réserves pour trouver un poignard. Sur les poteaux, Cindy, la Bordelaise de 31 ans, s’est imposée, et a donc eu le droit de choisir son adversaire pour la finale.

Mariage pour Cindy et coming-out de Clo

Très proche de Steeve, Cindy a calculé et opté pour Maud, qu’elle pensait sans doute moins populaire. Mal lui en a pris : ça s’est joué à une voix près, mais les candidats ont couronné Maud, saluée comme une « aventurière hors du commun. » Elle remporte donc 100.000 euros et va pouvoir réaliser son rêve avec l’ascension de l’Everest, le toit embouteillé du monde.

Cindy a peut-être perdu la finale, mais elle a de quoi sourire. Elle avait déjà révélé sur Instagram qu’elle attendait une petite fille. Et son compagnon, Thomas, l’a annoncé sur le plateau : « C’est fait, il y a eu la demande (en mariage). » Enfin, Clo l’a glissé tout naturellement : « Il ne me reste plus qu’une chose à trouver : la femme de ma vie. » Des bonheurs bien mérités après toutes ces épreuves.