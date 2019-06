TOUJOURS PLUS FOOOORT Depuis 1990, 650 épreuves ont été jouées dans « Fort Boyard »... Mais quelle est la plus culte selon vous ?

À vous de voter ! Quelle est l'épreuve la plus culte de « Fort Boyard » ? — Julie Géant

Cet été, Fort Boyard fête ses trente ans. À l’occasion de ce grand anniversaire, 20 Minutes a décidé de désigner le Top 10 des épreuves les plus marquantes, les plus stressantes, celles qu’on aimerait revoir, bref les plus emblématiques de l’émission.

Mais le dernier mot revient à nos lecteurs. C'est à vous de décider quelle est l'épreuve la plus culte de Fort Boyard, en exprimant votre voix ci-dessous. Si le choix est trop cornélien pour vous, sachez que vous pouvez voter pour plusieurs épreuves différentes. À vous de jouer !