Luke Perry, le Dylan de « Beverly Hills», est décédé à 52 ans d'un AVC. — Chris Pizzello/AP/SIPA

Le premier épisode de la saison 4 de Riverdale, intitulé In Memoriam, devrait être très émouvant. Car c’est celui qu’a choisi le créateur de la série Roberto Aguirre-Sacasa pour rendre hommage à Luke Perry, brutalement décédé des suites d’un AVC à l’âge de 52 ans, le 4 mars. Dans ce teen drama disponible en France sur Netflix, l’acteur incarnait Fred Andrews, le père du personnage principal Archie.

Sur Twitter, le showrunner a indiqué qu’il s’agit « probablement de l’épisode le plus important de Riverdale. Un hommage à notre ami disparu. Je suis reconnaissant d’avoir l’opportunité d’honorer Luke et Fred. »

Probably the most important episode of #Riverdale we’ll do this year, if not ever. A tribute to our fallen friend. Thankful for this opportunity to honor Luke & Fred. ❤️🏆💎👨🏻‍💻 pic.twitter.com/MH7xOjNyDu — RobertoAguirreSacasa (@WriterRAS) June 19, 2019

« Mentor de la jeune distribution »

La mort de l’acteur avait profondément bouleversé l’ensemble des acteurs et des personnes impliqués dans Riverdale. Dans un communiqué, les producteurs exécutifs de la série Greg Berlanti, Sarah Schechter, Roberto Aguirre-Sacasa et Jon Goldwater, Warner Bros et CW, avait souligné que Luke Perry était « un professionnel incroyablement attentionné et accompli au grand cœur, et un véritable ami pour tous. Figure paternelle et mentor de la jeune distribution de la série, il a été incroyablement généreux et il a insufflé de l’amour et de la gentillesse sur le plateau. »

Riverdale sera de retour le mercredi 9 octobre aux Etats-Unis. Le premier épisode de la saison 4 sera alors disponible le jour d’après en France sur Netflix.