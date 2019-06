BLACK MIRROR OU PRESQUE La production prévoit plusieurs castings à Paris et en région entre juin et novembre

La télé-réalité 2.0 «The Circle» va être adaptée en France par Netflix — Studio Lambert / Channel 4

Face au succès rencontré au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et au Brésil, l’émission de téléréalité The Circle va bientôt débarquer en France sur Netflix. La société de production Studio Lambert a en effet révélé que des castings seraient prochainement organisés dans l’Hexagone, rapporte Le Figaro.

Le principe de The Circle diffère des autres téléréalités : plus d’une dizaine de candidats vivent dans un appartement au sein d’un même immeuble. Ils ne se voient jamais et échangent seulement via une application, qui leur permet d’afficher leur vraie identité ou de s’inventer un personnage.

Plusieurs conditions à remplir

« Réaliser une émission qui reflète les bons et mauvais côtés des réseaux sociaux me semblait être une idée excitante », explique le producteur, Stephen Lambert. « Nous allons organiser plusieurs sessions de casting à Paris et dans les villes régionales », précise la production de l’émission. « Ces sessions auront lieu de juin à novembre 2019. »

Le tournage de l’émission en elle-même aura lieu au Royaume-Uni. Pour s’inscrire, il faut cependant remplir certaines conditions : être majeur au 1er novembre 2019, être citoyen français, ne pas travailler pour All 3 Media, Motion Content ou Netflix. Enfin, il ne faut pas être lié à un « comportement passé qui pourrait affecter la capacité à voyager au Royaume-Uni ».