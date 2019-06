Sophie Davant va présenter «Ma Lettre...» à la rentrée 2019. — JEAN-PHILIPPE BALTEL/SIPA

Sophie Davant a dû sortir soulagée de la conférence de presse du groupe France Télévisions mardi matin. Après l’annonce de l’arrêt de l’émission C’est au programme à la rentrée, qu’elle présentait quotidiennement sur France 2, l’animatrice se retrouvera finalement à la tête de deux programmes à la rentrée. En plus d’Affaire conclue, qui obtient une troisième saison, la présentatrice de 56 ans se voit confier l’animation de Ma Lettre… « déclinée à différents moments de l’année », peut-on lire dans le communiqué de presse du groupe.

«Des surprises uniques»

Dans cette nouvelle émission, produite par Carson et DMLSTV, « des artistes du monde de la musique récompensent des êtres extraordinaires et héroïques en leur faisant des surprises uniques. Un moment rare sous le sceau de l’émotion pour raconter des histoires et raconter la musique ». Un pitch qui fait penser au mythique programme Stars à domicile, au cours duquel des célébrités et leurs fans se rencontraient.

Sophie Davant, qui présentait C’est au programme depuis 21 ans, avait fait part de son « immense tristesse » au Parisien après avoir appris sa suppression. « C’est une émission qui a une longévité exceptionnelle, c’est un rendez-vous d’accueil sympathique et qui marche. Depuis deux semaines, nous battons des records d’audience. C’est donc la fin d’une belle aventure », avait-elle expliqué.