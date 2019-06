Faustine Bollaert le 18 juin 2019 à la conférence de presse de rentrée de France 2 — Gilles Gustine/ FTV

Faustine Bollaert a remporté les TV Notes 2019 dans la catégorie Animatrice de la saison.

France Télévisions vient d’annoncer qu’elle animerait un nouveau rendez-vous à la rentrée sur France 3.

Alors que les audiences de Ça commence aujourd’hui dépassent toutes les espérances de la chaîne, Faustine Bollaert peut désormais prétendre à de nouvelles émissions en « prime time » sur le service public.

Elle a détrôné Karine Le Marchand. Faustine Bollaert a remporté les TV Notes 2019 dans la catégorie Animatrice de la saison. Une récompense qui vient couronner une année record pour son émission Ça commence aujourd’hui. Faustine Bollaert est le visage des après-midi rayonnants de France 2, qui affiche des audiences insolentes depuis plusieurs mois, avec également les émissions de Sophie Davant et Daphné Bürki.

Faustine Bollaert a devancé Cristina Cordula d’une courte tête et Karine Le Marchand qui complète le podium. Elle débute ainsi l’été en fanfare alors que France 2 a annoncé, mardi, lui confier une nouvelle émission à la rentrée, en plus de son rendez-vous quotidien de l’après-midi. Intitulée La boîte à secrets, l’émission sera diffusée sur France 3 et produite par Newen et 13.34 productions. Il s’agira d’un programme de divertissement dans lequel des personnalités viendront raconter des souvenirs personnels et professionnels. Faustine Bollaert y appliquera donc son savoir-faire pour faire parler les gens, largement éprouvés dans Ça commence aujourd’hui.

Un retour triomphal

Depuis ses débuts à la télévision en 2002 sur France 3, puis surtout en 2005 sur France 2 aux côtés de Michel Drucker dans Vivement dimanche prochain, Faustine Bollaert est allée voir ailleurs. Du côté de M6 et W9, elle a animé plusieurs divertissements aux destins parfois contrariés (Dilemme, Rising Stars, etc.) et a connu le succès avec Le Meilleur pâtissier avant un retour réussi sur France Télévisions en 2017. Si elle était l’animatrice tout terrain des soirées, et fin de soirées, de M6, sur France 2 Faustine Bollaert s’est installée très vite comme un visage bienveillant de l’après-midi. Depuis l’été 2018, elle a également présenté À table ! Mangez sain, dépensez moins avec Yves Camdeborde.

Aujourd’hui, l’animatrice semble faire partie des meubles à France Télévisions. Désormais installée sur trois des antennes du groupe, en après-midi et soirées, et lauréate d’un prix aux TV Notes qui fuyait la télévision publique depuis dix ans, Faustine Bollaert peut sereinement envisager son avenir. Elle a annoncé à Puremédias des changements légers sur Ça commence aujourd’hui, mais aussi des émissions hors plateau, en plus des directs du vendredi : « J’aimerais vraiment faire des émissions spéciales dans lieux bien identifiés et emblématiques des thématiques phares de l’émission. »

Si rien n’est prévu dans ce sens aujourd’hui, l’animatrice de la saison peut légitimement espérer plusieurs primes sur France 2 dans les mois à venir. « Mais je ne veux pas arriver en prime time pour arriver en prime time. Je n’ai pas cet appétit », confie Faustine Bollaert. Mais il y a fort à parier que France 2 ne ratera pas l’occasion d’installer un peu plus à l’antenne un visage féminin familier, alors que le PAF en général et le service public en particulier, à tant de mal à en imposer. Preuve en est le chamboulement régulier des classements TV Notes dans la catégorie Animatrice. Rendez-vous l’année prochaine pour savoir si Faustine Bollaert garde son titre.