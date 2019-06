Cyril Hanouna présente Balance ton post, sur C8 — C8

La Une de 20 Minutes sur la victoire de TF1 en a induit certains en erreur. Mais c’est bien Cyril Hanouna, qui remporte, encore, les TV Notes 2019 dans la catégorie Animateur de l’année. Dans son sillage, C8 est également la Chaîne TNT de la saison et Mathieu Delormeau le Chroniqueur de la saison. Touche pas à mon poste se fait damer le pion par Quotidien dans la catégorie Talk-show, et également un peu dans les audiences cette année, mais le producteur Cyril Hanouna peut se consoler avec la victoire C’est que de la télé, qui est le Magazine de société de la saison.

Eh non loupé les chéris! C moi qui ait gagné! Il faut avoir les bonnes infos! Et merci à tous je vous aime trop! Je vous ai préparé un mot pour vous dire combien je vous aime demain!😻en revanche les gars bossez quoi! Vous n avez pas les bonnes infos!!😂😂😂😂🕺🏻🕺🏻🇹🇳🇹🇳 https://t.co/JthprxLKen — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) June 18, 2019

Bref, le bilan est encore excellent pour un Cyril Hanouna qui sait toujours mobiliser ses nombreux fans, fidèles depuis… 8 ans et la création des TV Notes par Puremédias, en partenariat avec RTL et 20 Minutes. L’animateur est aussi à l’aise dans la compétition que Rafael Nadal à Roland-Garros. De quoi légitimement dégoûter ses adversaires.

Créations et continuité

Avec huit victoires et huit ans, Cyril Hanouna se dirige tranquillement vers le titre officieux d’animateur de la décennie, s’il venait à remporter les TV Notes 2020. La constance se retrouve aussi à l’antenne. Si Touche pas à mon poste connaît chaque année quelques aménagements, depuis son déménagement de France 4 vers D8, puis C8, l’émission a globalement gardé son ton et sa ligne éditoriale. Chaque année, Cyril Hanouna alterne les annonces de nouveautés puis de « retour aux fondamentaux​ » pour toujours retomber sur ses pattes.

Merci mes chéris de m avoir élu pour la 8eme année consécutive « animateur de l année » je suis hyper ému et heureux. Vous etes là depuis la 1ère Année! Merci à vous et merci @C8TV de me permettre de kiffer ts les jours et pour ceux qui ont le seum NLGM😉et merci @RTLFrance ❤️ — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) June 19, 2019

Si TPMP a donc connu une saison plutôt tranquille, avec toujours malgré tout quelques polémiques, Cyril Hanouna a lancé avec succès l’émission de débats de société Balance ton post. Fortement marquée par l’actualité des « gilets jaunes », auxquels Cyril Hanouna a largement donné la parole, l’émission reviendra la saison prochaine.

Entre recettes éprouvées du divertissement et créations de tous azimuts, Cyril Hanouna parvient à rester, depuis bientôt dix ans, la figure la plus populaire, à défaut d’être la plus consensuelle, du PAF.