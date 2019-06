View this post on Instagram

Nouveau shooting/nouveaux projets 🤘🏻 @jetaimeetc se lance dans une saison 3 ! Merci à tous du fond du cœur! Du direct, de l’actu, de la culture, de l’amour, de la sexualité chaque jours sur @france2 Et puis des projets inédits....@francetelevisions #Unenouvellerentrée Je passe le relais pour @prodiges_f2 car je n’aurais pas le temps de m’y consacrer autant que l’année passée. Vive #Prodiges!