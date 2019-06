«Touche pas à mon poste» sera-t-il détrôné aux TV Notes 2019 dans la catégorie «Talk-show de la saison» ? — sipa

Jusqu’au 16 juin se tiennent les TV Notes 2019, en partenariat avec PureMédias et RTL. Dix émissions sont nommées dans la catégorie « talk-show de la saison ». Votez dès maintenant pour désigner le programme qui mérite, selon vous, de remporter ce titre.

Les talk-shows, diffusés lors d’un carrefour stratégique en télévision, ne finissent pas de faire parler d’eux. Plus que certaines émissions de prime time, ces programmes sont une véritable vitrine pour les chaînes qui les mettent clairement en avant. L’année dernière, c’est l’indétrônable Touche pas à mon poste qui a remporté pour la énième fois le titre de « Talk-show de la saison » aux TV Notes. Réussira-t-il cet exploit cette saison encore ?

TPMP pourrait perdre sa couronne

Pourtant, les audiences de Touche pas à mon poste ne sont plus ce qu’elles étaient il y a encore quelques années. Pour sa neuvième saison, Cyril Hanouna et son équipe de chroniqueurs poursuivent leur chute : en un an, ce sont 150.000 téléspectateurs qui se sont égarés. Toutefois, le roi de C8 a fait une belle saison en évitant (presque) les polémiques qui ont tant entaché l’image de son émission par le passé. Ce nouveau virage vers la « darka » (la bonne ambiance) permettra-t-il à l’animateur de régner cette année encore sur les TV Notes ?

À moins que ce ne soient les concurrents directs de TPMP qui raflent la mise cette année. Quotidien, sur TMC, et C à Vous, sur France 5, sont en grande forme et affichent des scores d’audience presque indécents. Le talk-show d’ Anne-Elisabeth Lemoine ne s’est jamais aussi bien porté, et sa bonne humeur rend le programme irrésistible. De l’autre côté, l’émission de Yann Barthès reste LE talk-show d’infotainment, qui allie à la fois l’humour et le sérieux des reportages et analyses des chroniqueurs. Son petit plus : la qualité des invités, comme Will Smith, Vanessa Paradis, Bradley Cooper ou encore le groupe Muse.

Une autre émission de C8 en tête ?

Un autre programme de C8 pourrait remporter le titre de « talk-show de la saison ». Les émissions de Thierry Ardisson, Les Terriens (du samedi et du dimanche), sont nommées pour leur nouvelle formule. Deux émissions pour le prix d’une, voilà qui pourrait peser dans la balance pour que l’homme en noir gagne le prix de cette édition. À la rentrée, Thierry Ardisson a tout changé dans son émission, à commencer par le titre, qui était auparavant Salut les Terriens. Une transformation qui n’a pas suffi à calmer les polémiques, notamment celle entre Hapsatou Sy et Éric Zemmour, qui avait déclaré à la chroniqueuse qu’elle ne « faisait pas partie de la France ». Trop chers à produire pour la chaîne, Les Terriens ne reviendront pas la saison prochaine sur C8.

Sont également nommés dans la catégorie « talk-show de la saison » : On n’est pas couché (France 2), L’info du vrai (Canal+), C dans l’air (France 5), C Politique (France 5), 28 Minutes (Arte) et Balance ton post (C8).