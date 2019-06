A VOS VOTES Formats forts de la télévision, les compétitions de téléréalité rassemblent de nombreux téléspectateurs chaque semaine, prêts à défendre bec et ongle leur programme favori

«Pékin Express», «Danse avec les stars» ou «Koh-Lanta», quelle sera la compétition de téléréalité de la saison aux TV Notes 2019 — sipa

Dix émissions sont nommées dans la catégorie « Compétition de téléréalité de la saison ».

Dans la catégorie « Compétition de téléréalité de la saison », TF1 laisse généralement des miettes aux autres chaînes. L’an dernier, The Voice, Danse avec les stars et Koh-Lanta avaient réuni à elles trois plus de 54 % des votes ; c’est le jeu d’aventure qui avait terminé à la première place des TV Notes 2018 de cette catégorie.

Une saison mitigée pour TF1

Cette saison, la donne sera peut-être différente, notamment avec l’arrivée de Camille Combal à la tête de Danse avec les stars. L’animateur venu de C8 a donné un second souffle au programme dont l’audience baissait d’année en année. Camille Combal a redressé la barre, et a profité d’un casting d’un meilleur niveau que les éditions précédentes. Des éléments qui pourraient faire de DALS la compétition de la saison.

Sur TF1, les marques fortes de la chaîne ont perdu de leur splendeur au fil des ans. The Voice, par exemple, a réalisé la plus mauvaise saison de son histoire en terme d’audiences. La machine semble donc rouillée, tout comme Koh-Lanta qui a égaré des centaines de milliers de téléspectateurs en quelques saisons. Toutefois, ces deux émissions sont bien ancrées dans le cœur des Français, et cela suffira peut-être pour que l’une d’entre elles reparte encore avec le trophée.

L’arrivée de Pékin Express pourrait tout faire basculer

Un programme de TF1 a donc toutes les chances de remporter cette catégorie cette année encore… à moins que le retour d’un programme très populaire sur une autre chaîne conjure le sort ! L’été dernier, M6 a relancé Pékin Express sur son antenne après quatre ans d’absence, une émission très appréciée du public. Les téléspectateurs étaient au rendez-vous il y a un an : 2,8 millions de personnes en moyenne ont regardé la onzième saison du jeu présentée par Stéphane Rotenberg.

Sont également nommées dans la catégorie « Compétition de téléréalité de la saison » : Prodiges (France 2), La Carte aux trésors (France 3), La France a un Incroyable Talent (M6), Le Meilleur pâtissier (M6), Top Chef (M6), et The Mud Day, la course dans la boue (L’Équipe).