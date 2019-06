L'animateur Cyril Hanoun prépare la dixième saison de «Touche pas à mon poste» — Aurelien FAIDY/AutoFocus-prod/C8

Des nouvelles têtes pour renforcer l’équipe des chroniqueurs de Touche pas à mon poste, c’est ce que promet depuis quelques semaines Cyril Hanouna à ses « fanzouzes ». Lundi soir, il a dévoilé les noms de ceux qui rejoindront la troupe de TPMP la saison prochaine.

On savait déjà que Pierre-Jean Chalençon, le collectionneur d’Affaires conclues (France 2) rejoindrait les rangs de C8. Le compère de Sophie Davant aura même une rentrée médiatique assez chargée puisqu’il se murmure qu’il participerait aussi à Danse avec les stars et animerait une émission d’histoire sur Europe 1. On ne sait pas s’il lui restera du temps pour continuer les enchères sur l’émission de France 2…

Des personnalités du groupe Canal

Première surprise dévoilée lundi soir, la recrue Cyril Eldin. L’animateur de Canal+, qui avait repris Le Petit Journal, devrait tourner des séquences dans la rue pour le show de Baba. Moins connu du grand public, l’humoriste Thomas Angelvy, devrait lui aussi rejoindre la bande. Il connaît bien le principe du programme puisqu’il est actuellement chroniqueur dans la nouvelle émission de Benjamin Castaldi TPMP ! Ouvert à tous.

Enfin, autre surprise et autre humoriste : Sami Ouladitto. Ce jeune youtubeur est connu pour ses « micro-bankal », des micros-trottoirs décalés.

Le mystère Drucker

L’autre question qui titille le mercato : est-ce que le pape de l’animation, Michel Drucker, rejoindra l’équipe de TPMP à la rentrée ? L'homme de télé ne fermerait pas la porte à Cyril Hanouna : « J’y réfléchis… », a-t-il confié au JDD dimanche dernier.