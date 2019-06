Michel Drucker rempile sur France 2 et «réfléchit» à réjoindre Hanouna

Michel Drucker le 18 décembre 2017 à Paris — JP PARIENTE/SIPA

A 77 ans, Michel Drucker a signé pour une année supplémentaire sur France 2. Interrogé dans le cadre d’une interview au JDD ce dimanche, l’animateur phare du service public a indiqué rempiler ainsi pour sa 56e année. Le visage historique de Vivement dimanche a néanmoins laissé entendre que cette année pourrait être la dernière au sein de France Télévisions.

Chez Cyril Hanouna ? « J’y réfléchis »

Il n’a pas caché regarder du côté de C8 et d’une autre figure du petit écran, Cyril Hanouna​. « C’est sans doute l’homme le plus influent, le plus performant du PAF, sur le plan économique. Un garçon qui rêve d’être patron, ce qu’il est déjà à C8 et qui ira loin. Je discute avec lui très régulièrement. J’y réfléchis… », a-t-il confié.

Après avoir évoqué le départ de Thierry Ardisson sur C8, et le courage de ce dernier, il a confié avoir recruté deux des humoristes des Terriens du samedi : Alex Vizorek et Tom Villa.