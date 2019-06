Charles Consigny, Laurent Ruquier et Christine Angot dans l'émission «On n'est pas couché» — Bernard Barbereau - FTV

Pour des « aux revoir », on a connu plus émouvant et déchirant. Le dernier numéro de la saison d’On n’est pas couché, diffusé ce samedi sur France 2, était synonyme d’adieux pour les deux chroniqueurs Christine Angot et Charles Consigny, dont la présence ne sera pas renouvelée l’an prochain.



Mais alors que pour certains anciens chroniqueurs, l’émission n’hésitait pas à sortir le grand jeu, notamment avec Aymeric Caron qui avait eu droit à un hommage de 13 minutes, il n’en fut rien cette fois-ci. Laurent Ruquier s’est contenté d’une déclaration laconique :

« Je voudrais remercier aussi (…) Christine Angot et remercier Charles Consigny d’avoir été d’aussi bons partenaires pendant une saison. Ça a été un plaisir de travailler avec vous, merci à tous les deux »

Une nouvelle formule l’année prochaine

On avait connu l’animateur plus expansif. Et ce n’est pas les deux chroniqueurs qui ont rattrapé le coup et sorti les violons, puisqu’ils se sont contentés de sourire sans rien dire.

On n’est pas couché reviendra quoi qu’il en soit la saison prochaine dans une nouvelle formule sans chroniqueurs fixe mais avec des journalistes ou des éditorialistes différents chaque semaine.