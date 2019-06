Alain Chabat de retour à la présentation de «Burger Quiz» pour 40 émissions sur TMC — ETIENNE JEANNERET / TF1

Il n’y a pas que le direct dans la vie, il y a aussi le replay. De YouTube au podcast en passant les replays des chaînes de télévision, 20 Minutes vous concocte chaque dimanche une liste de choses à voir, ou revoir, à écouter ou réécouter.

La dernière de Burger Quiz

Pour la dernière de la saison, Alain Chabat proposait une partie exceptionnelle en 1000 miams. Pour l’occasion, il était entouré de Jonathan Cohen, Alison Wheeler, Jérôme Commandeur, ou Jean-Paul Rouve entre autres. Vous y apprécierez des punchlines de haute volée («On va vous dézinguer le caca »)…

« Burger Quiz », à revoir sur TMC.

Football féminin… À Kaboul

En Afghanistan, le football féminin reste un sujet tabou. Certes, la pratique est tolérée mais elle prend fin au moment du mariage… Ce reportage d’Arte, diffusé en ce début de Mondial Féminin, suit Madina Azizi, ancienne joueuse de la sélection nationale afghane. Elle entraîne désormais une équipe de jeunes filles à Kaboul et se bat pour l’existence d’associations sportives féminines.

« Le foot féminin à Kaboul, une lucarne de liberté » à revoir sur Arte.

Tournicoti-tournicoton

C’est le buzz de la semaine… La chaîne Fox News diffusait cette semaine les images du sauvetage (un peu raté) en hélicoptère d’une randonneuse âgée et blessée. Mais en raison de forts vents… L’opération ne s’est pas tout à fait passée comme prévu…

WILD HELICOPTER RESCUE: Firefighters say a 74-year-old woman had to be flown off of Piestewa Peak this morning after she suffered an injury while hiking.



— FOX 10 Phoenix (@FOX10Phoenix) June 4, 2019

Le tourniquet malvenu à revoir sur Youtube

Jean Dujardin, loser en robe de chambre

Le film de Gustave Kervern et Benoît Delépine réunit Yolande Moreau et Jean Dujardin. Lui, campe un crâneur, persuadé de devenir milliardaire en fondant une start-up manque plus qu’à trouver l’idée du siècle…). Elle, sa sœur, gère un entrepôt Emmaüs à Pau. Vous l’aurez compris, tout le comique repose sur ce décalage politique entre l’idéal communiste et la soif de capitalisme. Avec une leçon de vie « Si t’as pas un peignoir et des mules à 50 ans, t’as pas réussi ta vie. »

Ne manquez pas ce soir à 20h55 sur @canalplus le film #IfeelGood avec Jean Dujardin et Yolande Moreau 🎬

« I feel good » à revoir sur Canal+

Humoristes mode d’emploi

Le podcast Marie Transport de Nova s’intéresse à Antoinette Orgé-Colin la directrice artistique du Point-Virgule, salle parisienne mythique où Florence Foresti, Pierre Palmade, Gaspard Proust ont fait leur début. Pour cette interview, la reporter et la dénicheuse de nouveaux talents rigolos choisissent comme cadre, une montgolfière… Antoinette Orgé-Colin raconte son boulot - plutôt sympa, on ne va pas se mentir - faire le tour des salles de spectacle de France à la recherche des nouveaux boss du stand-up et rassurer les confirmés.

Le boulot d'Antoinette Orgé-Colin, c'est d'écumer les salles de Paris et de France pour dénicher de nouvelles pépites. Cool job.



— Radio Nova (@laRadioNova) June 8, 2019

Marie Transport à réécouter Nova.fr